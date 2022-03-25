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大樓動工住戶家龜裂大到可看到隔壁 鐵架克難支撐

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮仁安路125巷居民反應隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重，最近地震頻繁，嚇得睡不著覺。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮仁安路125巷居民反應隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重，最近地震頻繁，嚇得睡不著覺。圖／賴清美提供

彰化縣和美鎮仁安路125巷居民近日向議員陳情，隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重，裂縫大到可以看到隔壁在做什麼，最近地震頻繁，嚇得睡不著覺，縣府指出，目前先要求建案停工，在無公共安全疑慮，才會同意復工。

彰化縣議員賴清美表示，和美鎮仁安路鄰近市場與學校，屬於黃金地段，但居民向他反應自從市區新建大樓後自家房子開始出現龜裂，卻遲遲等不到建商的處理。

有居民指出，當初大樓開始挖地下室時，就感覺房子地基受影響，整個水平線都歪向一邊，房子內外都出現裂痕，建案施工時的震動、大力開挖都讓房子受損日益嚴重，裂縫甚至大到像一個拳頭大，只能克難用鐵架支撐。

該處巷弄連棟住宅屋齡約40多年有20戶左右，大多數還有住人，但也有人擔心搬離變成倉庫，居民說，最近地震一波波實在很擔心。

該建案工程主任指出，目前還沒收到縣府勒令停工的文，已委由彰化建築師公會到居民的住宅鑑定，結果出來再看要如何處理，已催促建築師公會盡快提供鑑定報告。

彰化縣府建設處說，針對住戶陳情啟動緊急機制，要求工程先停工，請監造人做毀損狀況的鑑定，確認受損是否有公共安全疑慮，如有安全疑慮，不會讓其復工，在無公共安全疑慮，才會同意復工。

該建案從2019年12月開工以來，包含目前這次已是3次停工，建設處說，每一次停工都是一個獨立事件，都經過專業的技師鑑定，沒有公共安全的疑慮，無立即性的危險，才會依法同意建商復工，針對民房損壞賠償部分，建商必須要在建築物完成前跟民房賠償部分達成協議，縣府才會依規定核發使用執照。

彰化縣和美鎮仁安路125巷居民近日向議員陳情，隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重，裂縫甚至大到像一個拳頭大。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮仁安路125巷居民近日向議員陳情，隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重，裂縫甚至大到像一個拳頭大。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮仁安路125巷居民近日向議員陳情，隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮仁安路125巷居民近日向議員陳情，隔壁開始蓋大樓後，住家天花板、地板、牆面龜裂嚴重。記者林敬家／攝影
和美鎮仁安路125巷住戶抗議鄰近建案施工的震動、大力開挖都讓房子受損日益嚴重，裂縫甚至大到像一個拳頭大，只能克難用鐵架支撐。記者林敬家／攝影
和美鎮仁安路125巷住戶抗議鄰近建案施工的震動、大力開挖都讓房子受損日益嚴重，裂縫甚至大到像一個拳頭大，只能克難用鐵架支撐。記者林敬家／攝影

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