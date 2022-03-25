不再是危樓 彰化市民權市場2至4樓4月1日開放

九二一大地震後，經鑑定被列為危樓的彰化市民權大樓，去年底先完成1樓的柱子「鋼鈑包覆補強」及機電設備工程，2到至4樓的阻尼器工程也在近日提前完成，解決大樓存在已20年大樓安全問題，讓消費者購物不用再擔心。

民權市場大樓興建於1987年，九二一大地震後，結構安全出問題，必須進行耐震補強工程，提高建築物整體耐震能力，卻因經費及攤商安置等問題，延宕近20年，直到去年才克服相關問題，獲經濟部補助2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，共斥資6323萬元辦理補強工程。

這項工程去年9月30日動工，1樓部分，已在去年12月22日完成，共補強了43根的柱子及機電設備，讓攤商順利返回市場營運；另2至4樓共施設76處阻尼器的工程，原訂3月中完成，提早於2月11日完成，市場整體補強工程全數完竣，工程更獲經濟部工程查核評為甲等。

市公所今天正式宣布民權大樓補強工程完成，市長林世賢表示，為了讓市場補強工程順利進行，前後歷經數場協調說明會，同時為避免施工期太長，影響攤商生計，經與專業技師討論後修正施工方法及順序，過程中克服了不少困難，終於能夠完工，感謝施工單位的辛勞；他同時也宣布，市場2至4樓空間將在今年4月1日開放使用。