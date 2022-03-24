受邀展出植粹生活風格 田尾綠意延伸台中大遠百
彰化縣是台灣花都，園藝產業發達，大葉大學和社團法人彰化縣田尾公路花園協會運用田尾花卉元素，本月在台中大遠百11樓江戶區舉辦植粹生活風格展，歷年田尾花卉攝影優秀作品及田尾商品化組合盆栽競賽作品齊聚一堂，妝點出春天活潑氣息。
視覺傳達設計學系副主任易映光規畫設計，田尾公路花園園藝店家提供植物素材，田尾公路花園協會提供田尾商品化組合盆栽競賽選手的作品，易映光帶領學生布置，觀光旅遊學系助理教授洪榮澤協助影像處理，展現田尾的花卉特色與產業樣貌。
易映光說，場勘大遠百室內小型佈展空間，系上跟田尾公路花園協會討論後，考慮室內環境可能不利植物存活，加上百貨公司餐飲區有裝飾用的日式建築，協會精選出6張具在地特色的影像作品，以懸掛照片展示田尾花卉風景代替放置大量鮮花盆栽。
創新育成中心主任吳建一表示，大葉大學育成中心與彰化縣田尾公路花園協會，都是獲得經濟部中小企業處補助的創育機構，台中大遠百邀請田尾公路花園協會在餐飲區呈現田尾花鄉風貌，協會找大葉合作，雙方「大手攜小手」開創田尾商圈新價值。
「植粹生活風格展－轉角遇到好風景」不能只有攝影作品，田尾公路花園協會擺放蘭花、觀葉植物、蕨類、乾燥花，3月底前民眾到百貨公司11樓，即可在日式建築轉角遇見綠意。
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