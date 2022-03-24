中市梧棲社宅「小福咖啡館」今開幕 助身心障礙者就業

台中梧棲三民段社宅今舉辦「身心障礙者社區式日間服務」開幕典禮，在眾人捐款協助下，日照和小作所「小福咖啡館」正式落成營運，未來將服務35位身障者，能在自然情境下融入社區，成為海線身障服務新據點。

梧棲三民段社宅的日照和小作所，由社團法人台灣福氣社區關懷協會辦理，特別打造「小福咖啡館」，協助身心障礙者在自然情境下融入社區，增加人際互動能力，豐富生活經驗。福氣協會在海線深耕多年，是厝邊的「好鄰居」，規劃多元豐富的活動，讓身心障礙者在友善的環境和專業協助下，學習生活自理及社區融合。

「小福咖啡館」學員阿成從特教學校畢業後，一直夢想可以找到工作，減輕家人負擔，曾嘗試職業重建、庇護工場，但卻因無法穩定工作而離開；透過身心障礙社區資源中心轉介，阿成接受小作所的服務，從基礎學起，培養工作態度和技能，每個工作步驟，教保員都為他設定適合的目標。在咖啡館服務獲得正向經驗，阿成重拾自信，希望在小作所協力下，有朝一日可以完成進入職場就業的夢想。

社會局長彭懷真表示，為使身心障礙者在社區自立與發展，市府近幾年積極開辦社區式服務，提供家屬喘息機會。社會局補助福氣協會在梧棲三民段社宅辦理日照和小作所，因為場地為社會局所有，單位免繳租金，降低營運成本，更有利推展身心障礙福利服務。社會局將持續爭取社會住宅場地，開辦更多身心障礙社區式服務，讓更多身心障礙家庭受惠。