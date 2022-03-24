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馬紹爾總統訪台另一章 有匾證明台灣出過馬國副總統

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港日茂行後代林城湖，早年在馬紹爾經商有成，獲聘為副總統，日茂行仍然保有一面馬紹爾共和國副總統林誠湖署名的「鰲波東注」匾額作為見證。記者劉明岩／攝影
鹿港日茂行後代林城湖，早年在馬紹爾經商有成，獲聘為副總統，日茂行仍然保有一面馬紹爾共和國副總統林誠湖署名的「鰲波東注」匾額作為見證。記者劉明岩／攝影

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷本月21日，應邀前來台灣進行5天國是訪問，很多人想不到台灣還出過馬紹爾副總統呢！即鹿港日茂行後代林誠湖，早年在馬紹爾經商有成，獲聘為副總統，日茂行仍然保有一面馬紹爾共和國副總統林誠湖署名的「鰲波東注」匾額作為見證。

在馬紹爾群島共和國總統柯布亞訪台之際，鹿港文史工作者陳仕賢則在臉書中，特別提到20多年前，鹿港出了一位「馬紹爾共和國副總統林誠湖」的典故，引來好奇。

陳仕賢說，這位曾任馬紹爾共和國副總統的林誠湖，是清代鹿港首富日茂行林家的後代林誠湖，他曾經是台灣的警察，傳聞到馬紹爾辦案，後來辭去警職在當地經商有成，當時與他一起經商的好友當上馬紹爾總統，邀林誠湖當馬紹爾的名譽「副總統」，還請他負責馬紹爾與台灣之間的貿易代表。

陳仕賢指出，林誠湖20多年前因年紀大了，回到鹿港，在協助重修日茂行時，重製原本石刻的「鰲波東注」改做木刻，懸於日茂行正門，匾額上的頭銜就署名「馬紹爾共和國副總統林誠湖」，另一面也有同樣署名的匾額目前也天鹿港天后宮香客大樓。

至於「鰲波東注」的匾額字義，陳仕賢說，「鰲」指鰲城，即福建泉州永寧，說明林家祖先由永寧城東來台灣經商貿易，故曰「鰲波東注」。

陳仕賢說，日茂行創辦者林振嵩為福建石獅永寧人，乾隆年間在鹿港經商設立日茂行，在永寧、泉州也設立分部，林振嵩事業有成後積極投入公益，還成立慈善組織「敬義園」，從事收遺骸、修橋梁等工作，造福鄉里，目前鹿港許多古蹟都獲得捐助，包括捐助鹿港龍山寺以及彰化孔廟的修建。

陳仕賢指出，乾隆至道光年間，日茂行最鼎盛時，執鹿港商業牛耳，後來隨著鹿港河道淤塞影響船運，日茂行商務也逐漸中落，對地方事務參與減少，但近幾年來，林家後代有人在當醫生，也有人成為紀錄片導演，家族有中興之象。

鹿港日茂行後代林城湖，早年在馬紹爾經商有成，獲聘為副總統，日茂行仍然保有一面馬紹爾共和國副總統林誠湖署名的「鰲波東注」匾額作為見證。記者劉明岩／攝影
鹿港日茂行後代林城湖，早年在馬紹爾經商有成，獲聘為副總統，日茂行仍然保有一面馬紹爾共和國副總統林誠湖署名的「鰲波東注」匾額作為見證。記者劉明岩／攝影

鹿港天后宮 文史工作者 福建

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