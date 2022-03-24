市議員參選人發起捐血送雞蛋、三明治 人潮滿滿

雞蛋珍貴，熱血更珍貴！民眾黨台中市中西區市議員參選人許瑞宏發起「捐血送雞蛋」活動，為號召挽袖捐熱血，今民眾來捐血，即獲贈雞蛋一盒(6顆)、三明治一份，捐血室難得一見高朋滿座。明天上午9點，在大里捐血室(中興路二段438號5樓)，也舉辦捐血送雞蛋一盒、三明治活動，限量100份，歡迎民眾挽袖做公益。

台灣血液基金會表示，受人口老化、少子化影響，醫療用血需求增加，年輕血源卻逐漸減少，17歲至20歲民眾的捐血率，近年維持約14%，遠低於20年前的25%，急需推廣年輕族群的捐血意識。

「捐血一袋、救人一命，對健康也有好處！」常年有捐血習慣的許瑞宏說，台中市共7個定點捐血站，西區則有一個三民捐血站，因位於七樓，民眾不清楚樓上可以捐血，所以今天特地選在三民捐血站舉辦「捐血送雞蛋、三明治」活動，人潮滿滿，相當熱鬧。

民眾黨立委高虹安也到場力挺並表示，疫情持續悶燒，捐血是「挺醫護」、「挺醫療」的行動，今日活動碰巧遇到台中難得低溫下雨，民眾卻不減熱情，響應捐血，愛心之舉非常溫暖。許瑞宏說，預計六月再辦捐血活動，透過物資募集，鼓勵民眾一起做公益。