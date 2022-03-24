與大甲斷層交錯 中捷藍線環評須補正再審

環保署今初審台中捷運藍線環評，由於23日凌晨全台經歷規模6.6地震，捷運路段中與大甲斷層交錯，環評委員要求開發單位強化耐震規畫，建議補正後再審。台中市交通局表示，將依建議納入後續工程設計，增強耐震能力，確保搭乘安全無虞。

因應近日台灣發生多次強震，為強化捷運藍線耐震韌性功能設計，及減輕捷運藍線日後施工及營運期間對環境造成不良影響，環保署在審查會議提出7點建議，並請台中市交通局補正後再行召開審查會議。

交通局表示，捷運藍線路段中穿越沙鹿區大甲斷層，環評委員要求強化耐震韌性功能設計、增加工程災害評估說明，市府將依建議在環境影響說明書加強補充，納入後續工程設計，增強耐震能力。

交通局進一步指出，台中捷運藍線建設計畫跨多方專業領域，必須經過中央部會嚴格把關，市府會儘速針對委員審查建議儘速與工程顧問公司討論並補正相關資料後，盡速提會審查。