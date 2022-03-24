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太平優質枇杷評鑑出爐 謝清河、柯聰明奪「枇杷王」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市農業局輔導太平區農會舉辦台中市太平區優質枇杷評鑑今天登場。圖／台中市政府提供
台中市農業局輔導太平區農會舉辦台中市太平區優質枇杷評鑑今天登場。圖／台中市政府提供

枇杷正值產季，台中是全國最大枇杷產區，太平區更是台灣枇杷發源地，台中市農業局為鼓勵果農提高品質，輔導太平區農會今天舉辦台中市太平區優質枇杷評鑑，評鑑結果出爐，由果農謝清河、柯聰明從59組參賽者中脫穎而出，勇奪今年「枇杷王」。

今天的評鑑活動在太平區農會舉行，農業局長蔡精強、太平區長許貴芳、太平區農會理事長胡文達及在地農會團體均出席，立委何欣純、議員李麗華服務團隊也共襄盛舉。

農業局說，這次評鑑重點在於果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、果粒大小、口感及果肉是否細緻等項目，邀農糧署中區分署、台中區農業改良場及中興大學等農業專家評分。

評鑑結果出爐，由謝清河、柯聰明奪冠，第二名李國成、柯清吉、柯素玉及游日南等4人，第三名鄒仁榮、黃大川、簡進田、江素月、柯辰宏及江鐵筆等6人。

農業局表示，國產約7成枇杷來自台中，種植面積達805公頃，年產量達5632公噸。其中，太平區更是台灣枇杷最早的發源地，一開始由日本人引進茂木、田中等品種，在太平「頭汴坑磨仔墩」試種成功，栽培至今，新社、和平及大坑等地區也成為台中枇杷的主要產區。

農業局說明，枇杷每年產期為2至4月，適合栽種在海拔300至600公尺的山坡地，因日夜溫差大，果實色澤金黃、果粒大、甜度高、風味好、多汁且入口即化、質地細膩、果肉Ｑ富含香氣，鮮食口感極佳，廣受消費者喜愛；此外，枇杷也富含維生素B、C、胡蘿蔔素和各種礦物質，營養價值極高。

農業局指出，目前枇杷正值盛產旺季，歡迎民眾把握最佳品嘗時機，可撥打太平區農會訂購電話04-22781148，選購支持台中在地當季優質農產品。

台中市農業局輔導太平區農會舉辦台中市太平區優質枇杷評鑑今天登場。圖／台中市政府提供
台中市農業局輔導太平區農會舉辦台中市太平區優質枇杷評鑑今天登場。圖／台中市政府提供

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