太平優質枇杷評鑑出爐 謝清河、柯聰明奪「枇杷王」

枇杷正值產季，台中是全國最大枇杷產區，太平區更是台灣枇杷發源地，台中市農業局為鼓勵果農提高品質，輔導太平區農會今天舉辦台中市太平區優質枇杷評鑑，評鑑結果出爐，由果農謝清河、柯聰明從59組參賽者中脫穎而出，勇奪今年「枇杷王」。

今天的評鑑活動在太平區農會舉行，農業局長蔡精強、太平區長許貴芳、太平區農會理事長胡文達及在地農會團體均出席，立委何欣純、議員李麗華服務團隊也共襄盛舉。

農業局說，這次評鑑重點在於果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、果粒大小、口感及果肉是否細緻等項目，邀農糧署中區分署、台中區農業改良場及中興大學等農業專家評分。

評鑑結果出爐，由謝清河、柯聰明奪冠，第二名李國成、柯清吉、柯素玉及游日南等4人，第三名鄒仁榮、黃大川、簡進田、江素月、柯辰宏及江鐵筆等6人。

農業局表示，國產約7成枇杷來自台中，種植面積達805公頃，年產量達5632公噸。其中，太平區更是台灣枇杷最早的發源地，一開始由日本人引進茂木、田中等品種，在太平「頭汴坑磨仔墩」試種成功，栽培至今，新社、和平及大坑等地區也成為台中枇杷的主要產區。

農業局說明，枇杷每年產期為2至4月，適合栽種在海拔300至600公尺的山坡地，因日夜溫差大，果實色澤金黃、果粒大、甜度高、風味好、多汁且入口即化、質地細膩、果肉Ｑ富含香氣，鮮食口感極佳，廣受消費者喜愛；此外，枇杷也富含維生素B、C、胡蘿蔔素和各種礦物質，營養價值極高。