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4月台中公益音樂會 3場次與您有約

聯合新聞網 / 台北訊

由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，4月安排3個場次，將在台中溫馨登場，歡迎大家有空到演出場地──梨子咖啡館、安可喬治餐廳，參與這3場有溫度的聽覺饗宴。

4月6日（週三）晚上7點，視聽語多重障礙的神奇樂手曾宣淯，將在梨子咖啡館以樂會友，分享個人的生命樂章。曾獲總統教育獎及周大觀全球熱愛生命獎的曾宣淯，將與恩師陳蔚綺一同以手風琴及小提琴合奏〈鬥牛士西班牙舞曲〉，同時演奏他最熱愛鋼琴曲目。

超越多障的曾宣淯以觸覺摸索，在琴鍵上彈出動人樂音。主辦單位／提供
超越多障的曾宣淯以觸覺摸索，在琴鍵上彈出動人樂音。主辦單位／提供

4月9日（週六）晚上8點，患有中度智能障礙及妥瑞氏症的薩克斯風王子邱聖凱，將在安可喬治海鮮餐廳演出，詮釋他對生命的熱忱與盼望。陶笛、葫蘆絲和薩克斯風，都是他擅長與聽眾互動的樂器，他將藉著輕快的音符，轉化成歡樂的能量，散播給現場的觀眾。

患有妥瑞氏症的邱聖凱吹奏薩克斯風，為大家散播歡樂。主辦單位／提供
患有妥瑞氏症的邱聖凱吹奏薩克斯風，為大家散播歡樂。主辦單位／提供

4月23日（週六）晚上8點，唐氏症患者、陶笛王子盧璽文也將在安可喬治海鮮餐廳表演，展現他那永不放棄的決心與毅力。曾獲周大觀全球熱愛生命獎的他，將以陶笛與陳蔚綺老師的小提琴合演一曲〈隱形的翅膀〉，同時希望藉由樂音的分享，激勵更多人堅持到底。

陽光陶笛王子盧璽文（中）將與陳蔚綺老師（左）合奏。主辦單位／提供
陽光陶笛王子盧璽文（中）將與陳蔚綺老師（左）合奏。主辦單位／提供

這3位熱愛音樂的生命鬥士，熬過身體的磨難，付出更多倍的時間練習與堅持，轉化出曲曲動人的音符，在春暖花開的4月，期待與您共度美好的音樂之約。

咖啡館 海鮮 妥瑞氏症

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