台中「台灣尚青」現任議員登記初選 力拼連任 議會過半
民進黨正國會台中市議員品牌「台灣尚青」，在立委何欣純、莊競程陪同下，今早聯合到市黨部登記初選，高喊「最強問政、優質連任、重返執政」，年底力拼綠營在台中市議會席次過半。立委何欣純表示，中市議會要優質議員監督市府，因此相挺大家連任，年底議會過半。
台中市民進黨籍議員曾朝榮、蔡成圭、何文海、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡今早到民進黨台中市黨部登記參與初選，主打正國會「台灣尚青」品牌，力拼連任。
立委莊競程表示，自己已經在中央，為台中市爭取到許多經費，但盧秀燕作秀不做事，爭取到的愈算無法好好被使用。因此議會更需要最強議員們，發揮團體戰力，強力監督市政；立委何欣純提到，台中市議會需要優質議員強力監督市府，為市民謀福利。為了相挺優質議員們連任，陪同他們登記，以表支持。
第三選區（大肚區、烏日區、龍井區）議員張家銨表示，自己不斷反映地方需求，爭取捷運藍線坪頂設站、社宅規劃、監督空氣品質，展現民進黨專業問政的品牌，會帶著大烏龍的聲音爭取連任，成為議會關鍵力量！
第五選區（潭子區、大雅區、神岡區）議員，黨團幹事長周永鴻表示，就任以來兢兢業業為地方爭取建設，為孩子能有更好的發展和就學環境努力，強打盧市府正事不辦、只會作秀的施政風格，讓潭雅神地區成為宜居產業城！
第十選區（中區、西區）議員，黨團總召江肇國表示，他成功爭取「台灣好行」觀光公車，關心基層運動，為台中市孩子守住營養午餐補助。他所做的都是為舊城發展盡心盡力，為小市民把關預算。
第七選區（南屯區）議員何文海表示，「地方優先，強力問政」要求盧市府不能雙標看空污，應該讓南屯焚化爐遷廠；第八選區（北屯區）議員曾朝榮提到，他和莊競程不斷為北屯發展打拼，從大坑步道改善、老舊自來水管汰換等，一路走來始終希望不忘初心，為更好的北投努力付出。
第十二選區（太平區）議員蔡耀頡說，從爭取敬老卡搭小黃乘車補助增加、太平聯合行政中心，到質詢市府濫用公所體系資源，強力監督盧市府，未來更要全力爭取托老、托幼、托嬰、社會住宅等讓青年人減壓；第十四選區（新社區、石岡區、東勢區、和平區）議員蔡成圭表示，他深耕山城艱困選區，用心為鄉親服務，爭取新社功能商業大樓、東勢樂活場館、多條產業道路修建，要為民進黨守住關鍵一席。
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