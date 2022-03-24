盧秀燕市政民調出爐 江肇國:選舉近 民眾越懂她做不好

聯合報民調今指出，九成一台中市民認為，住在台中令人感到幸福，是六都「最幸福城市」，但在空汙、治安、房價過高等方面，仍被認為應立即改善項目；台中市議會民進黨團總召江肇國表示，選舉越近、民眾越理性看待好或不好，我們一定會加強監督，讓大家知道這3年，盧市長做得確實不太好。

江肇國說明，選舉接近了，民眾會更清楚檢視市長政績，包括空屋、高漲土地房價、社會住宅、捷運議題、治安等等，市長得到人民認同持續下降。

江也提到，市民感受很直接，盧秀燕很常拿數份表現還不錯的民調說嘴，其實離選舉越近，民眾眼睛會越雪亮，越理性看待盧到底做的好不好，所以民調有反轉趨勢、支持度下降。

江肇國認為，未來民進黨的市長候選人確定之後，整個競選團隊跟節奏展開，我們所有監督一定會再加強，務必讓市民很清楚了解，這三年市長確實做得不太好。