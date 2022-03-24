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藍議員怒批：綠營抹黑台中巨蛋 別再亂牽拖！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員黃健豪。圖／台中市議員黃健豪提供
台中市議員黃健豪。圖／台中市議員黃健豪提供

延宕多年的台中巨蛋體育館及北屯國民運動中心近期可望動土，綠營群起圍攻，質疑市長盧秀燕將台中巨蛋由崇德松竹路口遷回原址14期重劃區是為了圖利廠商。對此，國民黨台中市議員黃健豪痛批，綠營為了選舉攻防拖慢、甚至延宕地方建設，只會讓台中人更加憤怒。

台中巨蛋體育館讓市民等了多年，終於傳出好消息，將在今年動工。台中市需要一座兼具室內大型運動場館，及休閒遊憩設施的綜合性場館，市府投入總經費65億元，興建台中巨蛋體育館，預計今年7月動工，2026年竣工，未來營運以促參方式引進專業團隊經營。

黃健豪說明，台中巨蛋討論數十年，2013年在國民黨前市長胡志強任內敲定落腳14期重劃區的文中小6用地，民進黨前市長林佳龍接手後，2015年宣布改址崇德松竹路口的文教7用地，還宣稱「已懷孕的巨蛋」、四年完工，但連招商都沒完成，更沒有動工，讓台中人空等四年。

黃健豪抨擊，更慘的是，文教7用地原為北屯國民運動中心用地，在林變更為巨蛋用地後，導致中央核定的2億元補助遭撤銷，嚴重影響北屯國運興建時程，錯失許多國內外賽事等相關產業發展，北屯發展也停滯四年，讓北屯民眾感到氣憤。

黃健豪指出，當時林佳龍宣布巨蛋改址時已激起地方強烈反彈，包括綠營議員謝明源、曾朝榮等都曾強烈抨擊，恐形成「交通黑洞」，如何結合周遭運動場館也未見規劃，活動造成的噪音問題也將反覆折磨當地居民。

黃健豪說明，市長盧秀燕這三年多積極善後，台中人即將迎來巨蛋及北屯國運，卻看到部分綠營民代為了選舉繼續抹黑地方重要建設，只會讓北屯民眾再度想起林佳龍的傲慢無知，最終恐怕是加深林佳龍團隊市政無能的印象。

台中巨蛋體育館位於第14期重劃區，預定今年7月動工興建。圖為台中巨蛋體育館的外觀示意圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋體育館位於第14期重劃區，預定今年7月動工興建。圖為台中巨蛋體育館的外觀示意圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋版本比較表。圖／台中市議員黃健豪提供
台中巨蛋版本比較表。圖／台中市議員黃健豪提供

林佳龍 體育

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