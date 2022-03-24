藍議員怒批：綠營抹黑台中巨蛋 別再亂牽拖！

延宕多年的台中巨蛋體育館及北屯國民運動中心近期可望動土，綠營群起圍攻，質疑市長盧秀燕將台中巨蛋由崇德松竹路口遷回原址14期重劃區是為了圖利廠商。對此，國民黨台中市議員黃健豪痛批，綠營為了選舉攻防拖慢、甚至延宕地方建設，只會讓台中人更加憤怒。

台中巨蛋體育館讓市民等了多年，終於傳出好消息，將在今年動工。台中市需要一座兼具室內大型運動場館，及休閒遊憩設施的綜合性場館，市府投入總經費65億元，興建台中巨蛋體育館，預計今年7月動工，2026年竣工，未來營運以促參方式引進專業團隊經營。

黃健豪說明，台中巨蛋討論數十年，2013年在國民黨前市長胡志強任內敲定落腳14期重劃區的文中小6用地，民進黨前市長林佳龍接手後，2015年宣布改址崇德松竹路口的文教7用地，還宣稱「已懷孕的巨蛋」、四年完工，但連招商都沒完成，更沒有動工，讓台中人空等四年。

黃健豪抨擊，更慘的是，文教7用地原為北屯國民運動中心用地，在林變更為巨蛋用地後，導致中央核定的2億元補助遭撤銷，嚴重影響北屯國運興建時程，錯失許多國內外賽事等相關產業發展，北屯發展也停滯四年，讓北屯民眾感到氣憤。

黃健豪指出，當時林佳龍宣布巨蛋改址時已激起地方強烈反彈，包括綠營議員謝明源、曾朝榮等都曾強烈抨擊，恐形成「交通黑洞」，如何結合周遭運動場館也未見規劃，活動造成的噪音問題也將反覆折磨當地居民。