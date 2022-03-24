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真的是福田 快炒店老闆劉福田自辦餐會招待家扶孩子

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮福田現炒店熱心公益，十多年來舉辦親子餐會招待弱勢家庭親子，小朋友贈送手繪畫，感謝福田現炒店滿滿愛心。圖／南投家扶中心提供
草屯鎮福田現炒店熱心公益，十多年來舉辦親子餐會招待弱勢家庭親子，小朋友贈送手繪畫，感謝福田現炒店滿滿愛心。圖／南投家扶中心提供

南投縣草屯鎮福田現炒店老闆劉福田愛心不落人後，持續關懷弱勢，十多年來為南投家扶中心受扶助家庭舉辦親子餐會，讓小朋友也能開心享用美食。劉福田的愛心也影響周邊親友，讓更多人響應親子餐會，劉福田說，看到孩子用餐完幸福的笑容，就是最好的回報。

劉福田的親子餐會前年和去年因疫情關係停辦，昨天晚上重新舉辦，劉福田準備6桌拿手料理，招待草屯地區受扶助家庭，最近台灣通貨膨脹壓力大，許多餐飲業考量營運成本增加紛紛調漲，但劉福田未受大環境影響堅持辦餐會，希望美食也帶給弱勢家庭孩子喜悅。

這幾個家庭大小朋友開心享受美食，也感謝劉福田和家人十多年來舉辦親子餐會，由二名小朋友獻上感謝信與手繪畫作代表獎狀，感謝劉福田和協助餐會的每個人、團體，他們除了享用美味佳餚，更感受到社會各界關懷。

劉福田投入公益多年，愛心產生連鎖效應，從家人到周邊的親友也受他的影響，包括縣議員簡賜勝、香福記烤鴨、洪綉茹到協群汽車修配廠等，有錢出錢有力出力，幫忙協助親子餐會，南投家扶中心主任魏季李說，感謝劉福田和親友長年的關心與付出，希望有更多的店家或商店，加入家扶好鄰居的行列，幫助弱勢家庭孩子安心成長。

劉福田表示，因疫情影響停辦餐會兩年，他感到十分遺憾，幸好今年再度順利舉行，看到家庭用餐後展露幸福開懷的笑容，一切都值得了，他也會持續號召朋友共同舉辦公益活動，讓愛心延續下去。

草屯鎮福田現炒店熱心公益，十多年來邀請家扶中心受扶助家庭參加親子餐會，讓小朋友也能享受美食。圖／南投家扶中心提供
草屯鎮福田現炒店熱心公益，十多年來邀請家扶中心受扶助家庭參加親子餐會，讓小朋友也能享受美食。圖／南投家扶中心提供
草屯鎮福田現炒店熱心公益，十多年來邀請家扶中心受扶助家庭參加親子餐會，讓小朋友也能享受美食。圖／南投家扶中心提供
草屯鎮福田現炒店熱心公益，十多年來邀請家扶中心受扶助家庭參加親子餐會，讓小朋友也能享受美食。圖／南投家扶中心提供

親子 愛心 南投

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