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竹山喪葬公告被人噴貪污紅字 鎮公所避聯想將予以追究

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮第三公墓近來有掃墓民眾眼尖發現，禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字。記者黑中亮／攝影
竹山鎮第三公墓近來有掃墓民眾眼尖發現，禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字。記者黑中亮／攝影

清明節即將到來，掃墓民眾也慢慢增多，竹山鎮公所表示，日前有民眾前往第三公墓掃墓時眼尖發現，第三公墓禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字，格外引人注目，也引發外界的不當聯想，公所民政課呼籲民眾別因情緒而犯法，因為禁葬公告為公部門公告，一般民眾不可毀損，違法行為將追究。

竹山鎮公所指出，禁葬公告為公部門公告資訊設立的立牌，為的就是宣達政策事項公告周知，一般民眾不可毀損，近日卻發現，中和第三公墓的禁葬公告遭有心人在特定位置，紅色噴漆加上「貪汙」二字，竹山公所第一時間前往查看，發現屬實，由於情況特殊，表示將主動處理，同時將主動調閱附近監視器來查看是否有可疑民眾的舉動。

民政課長林英傑表示，此禁葬公告雖為前鎮長黃丹怡時期的公告，但上午經熱心民眾電話通知後，現場發現公告被民眾加上情緒性字眼，除予以強烈譴責外，強調黃前鎮長所涉及之案件仍於南投地方法院審理中，法院未判決前，都該以無罪論來看待當事人，也希望民眾能理性看待，不要因個人一時衝動而涉及刑法相關毀損罪，並將盡速馬上來進行禁葬公告復原。

竹山鎮第三公墓近來有掃墓民眾眼尖發現，禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字。記者黑中亮／攝影
竹山鎮第三公墓近來有掃墓民眾眼尖發現，禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字。記者黑中亮／攝影
竹山鎮第三公墓近來有掃墓民眾眼尖發現，禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字。記者黑中亮／攝影
竹山鎮第三公墓近來有掃墓民眾眼尖發現，禁葬黑字公告上硬生生多了兩個「貪汙」紅字。記者黑中亮／攝影

貪汙 監視器 南投

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