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台中市民眾黨市議員參選人遭竊 現金未拿競選筆記失竊
台中市民眾黨市議員參選人、大里區立德里長江和樹的服務處，今天凌晨3點多被1名竊賊先後闖入3次，偷走麥克風、雞精和鍋具等。轄區霧峰警分局十九甲派出所據報，從監視錄影認出竊賊是林姓街友，將追緝他到案。
雖然是街友，但江和樹仍憂心自己的私人筆記本也被偷走，上面記錄了很多他的個人行程、選舉的計畫、想法構思等，是一本競選筆記，「同等於靈感遭竊，這是最糟糕的一件事」，要是落入有心人手裡，那政見跟構想不就提前曝光了？
江和樹說，今天上午到服務處，發現辦公桌抽屜被打開，桌上的資料也被翻動，部分資料還不見；調閱監視器畫面，發現是一名男子凌晨3時許，扳開玻璃門闖入，先翻動助理桌子抽屜，接著到他的辦公桌翻箱倒櫃，拿走廚房一整疊鍋具後離開。
沒多久後，男子換騎腳踏車到場，再次進入服務處，又拿走雞精等，就連他最愛的鐵飯碗也偷走，後來還立刻到附近的騎樓把雞精喝了；1小時進去了3次。
江和樹說，他的門鎖不牢固，原以為沒有大礙，不料卻遭竊賊盯上。令他最不解的是，男子進去3次，找了3個不同地方，桌上明明放了筆記型電腦，抽屜也有平板電腦但都未拿走，連抽屜裡的現金4000元也沒動。他表示，這是他多年來第一次遇到這種事情，令他對治安感到疑慮。
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