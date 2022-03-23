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中市警製作圖卡懇請支持 民進黨議員要求提具體對策

中央社 / 台中23日電

為提升治安滿意度，台中市警察局要求基層員警製作圖卡拜託民眾支持，台中市議員江肇國指出，以圖卡拜託民眾接到民調電話要支持，如同「議員初選」，改善治安要有具體對策。

台中市議會今天召開臨時會，民進黨籍台中市議員江肇國提出臨時動議表示，台中市警察局為提升治安滿意度，要求基層製作圖卡、拜託民眾支持，而媒體民調又顯示治安滿意度六都墊底，警察局應讓基層回到崗位，專心拚治安，而非為圖卡疲於奔命。

江肇國指出，警察局製作的問候圖，以警察執勤為底，內容是拜託民眾接到民調電話懇請支持，此做法讓人聯想到民進黨市議員黨內初選，他質疑警察為了治安滿意度民調拚宣傳的必要性，不反對警察局製作圖卡、上電視節目宣傳警察勤務成果，但若要改善治安應提出更具體的對策。

警察局表示，製作圖卡、上電視節目宣傳警察勤務成果等，是為將警察工作的辛勞、危險與破案績效等展現於民，讓民眾有感、了解且安心。而在通訊軟體傳送早安圖問候已為民眾日常，製作犯罪預防圖卡供員警轉傳，可呼籲民眾防範各種犯罪、避免受害，圖卡由業務單位專業製作，尚不致於造成基層員警負擔。

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