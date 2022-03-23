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彰化議員檢舉包商遭恐嚇 民進黨團譴責暴力

中央社 / 彰化23日電

彰化縣議員賴清美揭發布袋蓮清除包商便宜行事，包商不滿被罰恐嚇賴清美遭法辦，民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會，譴責暴力，也要求縣府拒絕挑戰公權力的惡劣廠商。

彰縣府也發布新聞回應指出，除強力譴責暴力外，更重申全力保障每名議員問政空間，各局處工程發包也都嚴格秉持採購法規定，如有廠商違背規定，取消投標資格。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前發現和美鎮月眉排水去年出現大量不明包裝物，經打撈才知道是布袋蓮，彰縣府查出是清除布袋蓮包商未依規定處理布袋蓮，後來包商遭罰款心生不滿，傳語音訊息恐嚇賴清美，彰化警方獲報，3月20日將鐘姓包商依恐嚇等罪移送法辦。

民進黨彰化縣議會黨團開記者會聲援賴清美，譴責暴力；黨團總召集人賴澤民指出，彰縣有多項重大公共建設工程進行中，若縣府找來會恐嚇民代的廠商，絕非縣民之福，議員監督縣政天經地義，得標廠商在履約過程中更應遵守法規。

賴清美則說，所作所為無愧於心，也要感謝賴澤民等人相挺，讓她感到溫暖，並要求縣府重新審視取得縣府標案的廠商背景，不能讓民代監督權力受威脅與壓迫。

恐嚇 民進黨

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