彰化國際海牛文化節5月7日登場 縣長擲筊籲防範地震

彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮舉行「2022國際海牛文化節」擲筊祈福儀式，縣長王惠美請示媽祖後擇定5月7日舉辦國際海牛節活動，歡迎全國鄉親屆時到彰化芳苑拜媽祖、體驗海牛文化、到海空步道觀賞潮間帶美景。

王惠美也談到今天凌晨的地震，她說，今天許多民眾都被地震驚醒，在第一時間消防局也都警戒準備受理各種狀況，幸好在幾次的地震彰化情況都還好，不過也呼籲鄉親平常要做好安全防護，今年縣政府也會擴大八卦山沿線防災演練，大家都要做最壞的打算、最好的準備。

王惠美今天與普天宮副主委洪福勝、洪媽壹、普天宮總幹事鄭建上等人一起向媽祖祈求國泰民安、疫情平穩，並由王惠美擲筊請示媽祖今年國際海牛文化節活動時間，經擲筊應允4個聖筊，擇定5月7日舉辦海牛節。

彰化芳苑海牛潮間採蚵全台絕無僅有，已被訂為無形文化資產，王惠美說，目前海牛僅剩8隻，亟需保存，盼藉由辦理國際海牛節活動，讓更多人了解海牛文化，並吸引更多觀光客，也讓當地鄉親可以賺取觀光財。民眾除了可以來參拜普天宮的玉皇大帝、媽祖、觀世音菩薩，今年規劃有千人寫生活動，及海牛在潮間帶採蚵，活動豐富多元。

昔日有「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，番挖即為芳苑舊地名，可知芳苑曾經繁華一時，而在芳苑沿海地區的「潮間帶牛車採蚵」是自日治時期迄今仍使用的漁法，由漁戶訓練「海牛」至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，也於2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。