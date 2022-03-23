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「混障綜藝團」舞台演出無礙 新民高中台下師生滿滿感動

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供

「混障綜藝團」是群來自全台「混」合各種身「障」者的成員所組成，透過歌聲與演出，感動台下觀眾。前天團員們到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，並由金馬獎得主、魯冰花女主角李淑楨以詼諧、輕鬆方式串場主持，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。

新民高中表示，友善團購執行長黃子軒贊助「混障綜藝團」公益演出22場，透過新民高中家長會會長鄭俊杰引薦及東北扶輪社社友支持，前天順利安排在新民高中大禮堂首場演出，給高中職一年級同學進行愛的生命教育活動。

新民高中長薛光豐表示，兩年來全球受疫情肆虐，最好的生命教育教材是「敢用殘缺搏宿命」的「混障綜藝團」，以「用生命感動生命，用生命影響生命」的生命教育活動表演，讓大家可以做自己生命園丁的主人。

活動展演由金馬獎得主、魯冰花女主角李淑楨擔當主持人，並以詼諧輕鬆方式串場，團員帶來一連串精彩絕倫的表演，他們用自我解嘲的方式，樂觀面對自己，令人動容、震撼、感佩萬分，台下師生給予熱烈的掌聲。

同學分享，他們很勇敢、很厲害，不因身體的缺陷而放棄人生，反而盡力克服障礙，場面感人溫馨。另名同學說，專注傾聽台上身障表演者的人生經歷後，讓他多了一份對身心障礙者的同理心。

「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供
「混障綜藝團」前天到台中市新民高中大禮堂演出，以音樂舞蹈之美散播溫暖，生命韌性感動台下師生，博得掌聲。圖／新民高中提供

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