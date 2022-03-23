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影／台14線中潭公路77K土石崩落 往合歡山交通一度中斷
南投縣仁愛鄉台14線中潭公路約77K處道路邊坡今下午突傳坍方，大量土石滑落，一度阻斷往返埔里、仁愛霧社及合歡山的交通，經搶通，已恢復單向通車，工務段也派員管制採輪流放行，並遣重機具前往，最快晚上8時前恢復正常通車。
仁愛警分局指出，今天下午2時40多分獲報，往返合歡山、埔里的台14線約77K處路段邊坡突坍方，大量土石及樹木滑落覆蓋道路，雙向無法通車，交通暫時中斷，當下立刻派員前往了解，同時通知道公路總局二工處埔里工務段處理。
埔里工務段表示，獲報當下，隨即與警方合作啟動該路段管制警戒，經查靠近邊坡內側為土石，外側道路則大多是樹木枯枝，因此立刻著手清除，並在下午3時17分左右恢復單向通車，目前已派員在坍方點兩端管制車輛，採輪流放行。
而因靠邊坡的土石量不少，無法以人力清運，目前調派重機具已加速前往至道路坍方地點，盡快投入搶通作業，預計最快在晚上8點前將內側土石通通清除，待清理完畢就能恢復正常雙向通車，恢復前盼用路人遵守人員指揮，耐心等候輪放。
至於為何突發生坍方，是否與今天凌晨地震有關，埔里工務段長陳舜賢說，該路段邊坡之前就有裸露情形，近期正施工改善，日前已完成刷坡作業，未料山區今天下雨，且雨勢不小，導致土石滑落，與地震無關，後續針對該邊坡做植生保護。
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