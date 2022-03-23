台中交大二中廳舍耐震補強今啟用 添普羅旺斯莊園氣息

台中市警局交通警察大隊第二中隊位於北屯區昌平路原辦公廳舍，經耐震補強工程竣工，今天日上午11時舉行進駐啟用典禮，由警察局蔡蒼柏局長、林國清副局長、交通大隊徐坤隆大隊長及交通大隊各單位主管、同仁共同見證，外觀採鵝黃色系，增添普羅旺斯莊園氣息，更加貼近民眾。

台中市警局交通大隊表示，2020年4月台中市警察局搬遷至潭子區新大樓，並配合捷運警察隊成立，交通警察大隊裁撤第三中隊，整併為2個中隊，第一中隊駐地位於潭子區市警局新駐地，第二中隊駐地位於豐原區豐原分局旁原第三中隊駐地。

不過經原市區民眾、民意代表多次反映，原交通警察大隊未留一個中隊警力駐點市區，市警局評估後，將第二中隊遷回北屯區昌平路原址辦公，不僅符合原市區民眾深切期待，更能符合原市區實際交通需求及交安狀況處理。

台中市交大表示，第二中隊駐地位於北屯區交通要道，附近生活機能便利，整棟建築地下1層、地上3層建築物，面積總計約166坪，耐震補強工程於去年7月26日動工，同年11月29日完工，歷經4個月的工期並採用目前最嚴謹的鋼斜共撐方式施工，該建物外牆採鵝黃色系粉刷有別於一般警察廳舍，外觀活潑大方有普羅旺斯莊園氛圍，打破以往嚴肅的機關印象，提供一處民眾可親近暖心的警察單位。