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台中交大二中廳舍耐震補強今啟用 添普羅旺斯莊園氣息

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市交大第二中隊駐地的耐震補強工程已完工，今天啟用，採取鵝黃色系。圖／台中市交大提供
台中市交大第二中隊駐地的耐震補強工程已完工，今天啟用，採取鵝黃色系。圖／台中市交大提供

台中市警局交通警察大隊第二中隊位於北屯區昌平路原辦公廳舍，經耐震補強工程竣工，今天日上午11時舉行進駐啟用典禮，由警察局蔡蒼柏局長、林國清副局長、交通大隊徐坤隆大隊長及交通大隊各單位主管、同仁共同見證，外觀採鵝黃色系，增添普羅旺斯莊園氣息，更加貼近民眾。

台中市警局交通大隊表示，2020年4月台中市警察局搬遷至潭子區新大樓，並配合捷運警察隊成立，交通警察大隊裁撤第三中隊，整併為2個中隊，第一中隊駐地位於潭子區市警局新駐地，第二中隊駐地位於豐原區豐原分局旁原第三中隊駐地。

不過經原市區民眾、民意代表多次反映，原交通警察大隊未留一個中隊警力駐點市區，市警局評估後，將第二中隊遷回北屯區昌平路原址辦公，不僅符合原市區民眾深切期待，更能符合原市區實際交通需求及交安狀況處理。

台中市交大表示，第二中隊駐地位於北屯區交通要道，附近生活機能便利，整棟建築地下1層、地上3層建築物，面積總計約166坪，耐震補強工程於去年7月26日動工，同年11月29日完工，歷經4個月的工期並採用目前最嚴謹的鋼斜共撐方式施工，該建物外牆採鵝黃色系粉刷有別於一般警察廳舍，外觀活潑大方有普羅旺斯莊園氛圍，打破以往嚴肅的機關印象，提供一處民眾可親近暖心的警察單位。

台中市警局長蔡蒼柏局長說，新辦公廳舍將提供第二中隊同仁良好工作環境，期望第二中隊的進駐能提升大台中原市區交通安全及交通維護勤務支援需求，並透過落實各項交通勤務作為，共同守護大台中交通安全及順暢。

台中市交大第二中隊駐地的耐震補強工程已完工，今天啟用，並由市警局長蔡蒼柏（左四）等主官管見證。圖／台中市交大提供
台中市交大第二中隊駐地的耐震補強工程已完工，今天啟用，並由市警局長蔡蒼柏（左四）等主官管見證。圖／台中市交大提供
台中市交大第二中隊駐地的耐震補強工程已完工，今天啟用。圖／台中市交大提供
台中市交大第二中隊駐地的耐震補強工程已完工，今天啟用。圖／台中市交大提供

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