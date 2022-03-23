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共機擾台會勘我機噪音打臉蔡英文？綠議員：是針對噪音

聯合報 / 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員何文海說明，護台保台」是他中心價值，他紮紮實實當了三年兵，身體力行全力支持台灣國防。圖／何文海提供
民進黨台中市議員何文海說明，護台保台」是他中心價值，他紮紮實實當了三年兵，身體力行全力支持台灣國防。圖／何文海提供

近日共機頻繁擾台，加上俄烏情勢升溫，民眾黨台中市南屯區議員參選人洪鑫任今天指同區民進黨市議員何文海派助理會勘我國軍戰機噪音是「抗中保台中央地方不同調、打臉蔡英文」，並質疑「共產黨派來臥底？」

何文海回應，戰鬥機噪音會勘是針對噪音，並非針對戰鬥機演習，單純會勘服務鄉親卻被有心人物無限上綱、抹黑；「護台保台」是他中心價值，他紮紮實實當了三年兵，身體力行全力支持台灣國防。

洪鑫任今天穿迷彩裝在北屯區823砲戰公園召開記者會表示，民進黨一向高舉抗中保台，還拍影片「戰機噪音是安心的聲音」，但中央、地方卻不同調。

洪鑫任指出，何文海在2018年發文環保局會勘南屯楓樹里戰機噪音問題，本月15日在俄烏戰爭敏感之際派助理參與戰機噪音會勘，「有對得起台灣人民？還是共產黨派來臥底？」對於何文海在粉專發文擬提告一事，他表達強烈不滿，並表示歡迎來告的決心。

何文海回應，2018年因應南屯楓樹里居民陳情需要環保局噪音監測做為佐證，因此協助發函，近日受里民邀請派助理參與，戰機噪音會勘是針對噪音，並非針對戰鬥機演習，包括居民在內都沒有要求台灣不能從事軍事演習，而只是希望能夠針對戰鬥機飛行的噪音與居住品質之間取得協調。

何文海指出，他紮紮實實當了三年兵，身體力行全力支持台灣國防，也建議洪鑫任應先好好學、好好做好監督市政的工作，而非穿著迷裝作秀，只會打政治口水。

台中市參選人洪鑫任今穿迷彩裝質疑市議員何文海會勘軍戰機噪音是「抗中保台中央地方不同調、打臉蔡英文」，何文海回應，單純會勘被有心人物無限上綱、抹黑。記者趙容萱／攝影
台中市參選人洪鑫任今穿迷彩裝質疑市議員何文海會勘軍戰機噪音是「抗中保台中央地方不同調、打臉蔡英文」，何文海回應，單純會勘被有心人物無限上綱、抹黑。記者趙容萱／攝影

噪音 戰機 演習

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