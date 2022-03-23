彰化納管輔導金累計6億多 業者改善成本估每坪約1萬

2016年5月20日前既有低污染未登記工廠為期2年申請納管期限已於3月21日結束，彰化縣府統計全縣符合納管的家數約9149多家，到截止受理為止已有7914家申請納管，非屬工廠者676家，納管率93.4%，不過申請通過納管業者須繳交納管輔導金外，還要著手改善消防、環境等，估計1坪成本至少要1萬元。

今年3月19日是政府輔導未登記工廠申請納管的最後截止日，適逢假日順延到21日，彰化數量龐雜，今公布應納管而未申請納管未登記工廠有559家，縣府經綠處表示，這些多屬於微型工廠、承租戶、經營者年紀較大且下一代無繼承意願，或是本身已屬經營不善，考慮合法化過程成本過高。

申請通過納管業者每年須繳交納管輔導金，依廠房面積大小金額有別，300平方公尺以下約2萬元，1800平方公尺以上10萬元，若未按年繳交視同放棄納管；經綠處指出，目前收到的輔導金約6億元，將專款專用，需用於未登記工廠的管理、輔導及周邊公共設施改善上。

經綠處也說，原則上未納管的未登記工廠，如達工廠規模，後續只有遷廠或關廠兩種選擇，後續將逐一清查後，依中央近期召開工輔會報指示辦理，相關作法不外乎命令停工、陳述意見、罰鍰和斷水斷電。

彰化累計納管申請量7914多件中，有2000多件申請書資料不全，縣府將通知6個月內補正應備文件，完成納管後應於明年3月19日前提出環保、消防、水利及水保等相關設施改善計畫，並在10年內完成改善計畫並取得特定工廠登記。