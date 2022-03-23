南投六大商圈拚節電清境戶外熄燈 1年節電11萬度

南投縣舉辦商圈節電競賽，結果今天揭曉，清境觀光協會改換節能燈具、當地商家也響應晚上9點關閉室外燈光等多項節電措施拿下第一名，競賽期間各商圈累計節省高達11萬度電，業者拚觀光也拚節電，為環境永續共盡心力。

這次商圈節電競賽共有清境、集集、鹿谷妖怪村、竹山、草屯及日月潭6處商圈參加，評比項目包含老舊耗能設備汰換、節電推廣及節電創新作為、實際節電量等，評比期間從去年1月到12月底，除了節電量，更考驗商圈業者參與程度、耗能設備汰換等，前三名依序是清境、集集與鹿谷妖怪村，鹿谷妖怪村節電量達6萬6420度最省電。

南投縣建設處長李正偉今天分別頒發獎座和獎勵金，也贈送各參賽店家節電定時器、優良節電商家標章，感謝商家響應配合。魏姓業者說，業者對電力供電相當重視，一旦停電、缺電也會波及觀光和商圈經營，除了呼籲政府穩定電力供應，業者也主動節電，為環保減碳盡份心力。

李正偉說，台灣因溫室效應、極端氣候用電量大幅增加，縣政府除補助家戶汰換耗能家電，也針對商家舉辦節電競賽，讓高用電量商圈更能有效節電，清境地區民宿觀光業者也配合合歡山暗空公園，以節能減光取代高耗能燈具、安裝節電計時器、室外燈具加裝內罩式燈罩，除了省電外，每年還可減少19.3公噸碳排量，效果相當好。