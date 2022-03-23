6月全面勤二休二 彰化消防局長：放寬最低人力不亂停休

彰化外勤消防員目前執行「勤二休一」休假制度，彰化消防局今年3月起在8個分隊試辦「勤二休二」，降低每月工作天數，不過取消每日外出用膳，雖可上兩天班就休假兩天，但規定沒特殊原因不能連休超過5天，有消防員認為，新的休假方式恐怕不好調假，根本問題還是希望補足人力。

消防局長施順仁去年底上任後聽到基層同仁心聲，希望「勤二休二」，多陪伴家人，施順仁說，消防署目前推動消防員休假兩班制，包括「勤一休一」或「勤二休二」」，去年疫情期間彰化消防局先以「勤二休二」休假來分流，同仁都認為成效不錯，這個月實際試辦，聽取同仁意見滾動式調整，預計率全國之先最快6月全面實施。

有外勤小隊長說，過去二休一可彈性讓同仁選擇外出用膳，但其實這段時間出勤機率並不低，二休二實施後取消用膳，對整體戰力提升；不過以一個13個人分隊計算，規定每天至少需要6人上班，配合新休假方式，又要讓同仁有空間排特休連休，至少應配置14人才好調假。

消防局試辦勤二休二，考量分隊長需掌握隊上狀況，仍維持勤二休一，小隊長以下才執行勤二休二，有小隊長指出，過去休假對幹部限制多，包括不能連休3天，分隊不能超過2個幹部一起休等，因此每年特休沒休完過，新制後這些限制取消，較能實際消化假，也能有連續休假時間。

施順仁說，彰化消防編制上需要985人，預算員額中有747人，目前713人值勤，預計今年會再增加9人，明年再增加24名人力，同仁擔心新制排假問題，將放寬以每個分隊的一半再減一至二人為最低人力，也不會隨便停休同仁的假，目前也有外縣市洽詢彰化試辦「勤二休二」的狀況。