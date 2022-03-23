南投福美飯店變防疫旅館爆空調互通 縣府急闢謠

為配合防疫，提供旅外國人或國外旅客有足夠住宿隔離空間，南投縣草屯鎮福美大飯店轉型為防疫旅館，但有民眾指出，該飯店房間冷氣空調與一樓店家相通，恐有空氣傳播感染疑慮；對此，縣府鄭重澄清，轉型前均落實確認該飯店冷氣空調無互通狀況，且防疫旅客有專用入住路線，請民眾放心，不用過度恐慌。

而福美大飯店前身是GOGO百貨，後因歇業閒置，10年前有業者看準陸客團商機購進，改裝成為擁上百間客房的飯店，提供住宿、餐飲宴會等服務，營運至今，而其周邊就是市場鬧區，生活機能佳，一樓店面則為連鎖生活百貨賣場及麵包店。

但近期有民眾爆料指出，福美大飯店將從3月25日起改為防疫旅館，下個月就會有旅外或外籍人士入住防疫隔離，但該飯店的冷氣空調與樓下的店家是相通的，恐有群聚感染疑慮，有員工憂心離職，也呼籲盡量別靠近該區域，引發地方恐慌。

對此，衛生局鄭重澄清，該飯店轉型防疫旅館前，該局就已通盤檢查全館防疫措施，尤其針對冷氣空調，特別委外找來空調專業技術人員評估檢測，經首次建議改善後，徹底確認各空間冷氣設備均獨立運作，複評通過才准許其轉型開放。

此外，該防疫旅館接待入住的防疫旅客也規劃其乘車抵達，全從地下停車場進入，停放於B3樓層再搭乘專用電梯至一樓大廳，所以不會與其他樓層及外部民眾接觸，因此不會有與防疫旅客接觸、冷氣空調與店家互通等問題，希望民眾放心。

觀光處也說明，該飯店其實於20日就開放收住防疫旅客，而其冷氣雖為中央系統，但每間房都是內循環的獨立空調，所以房間空氣不會回吸至中央系統，各樓層空調也不互通，因此不會有冷氣空調與一樓店家相通的疑慮，民眾可以不用擔心。