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台灣研發NFT創作工具 客製化專屬智能合約

中央社 / 台中23日電

有遊戲開發商結合區塊鏈、元宇宙技術推出新款遊戲，其中，NFT（非同質化代幣）創作工具「NFT製作大師－蓋亞」，可客製化並創造屬於自己的NFT智能合約，串連元宇宙與現實世界。

2020年以區塊鏈孵化器技術獲得經濟部中小企業處小型企業創新計畫補助「比特帶團隊」，結合區塊鏈、元宇宙技術，今年初推出Freeport自由港元宇宙計畫。

「Freeport自由港元宇宙計畫」遊戲結合各式Dapp（去中心化應用程式）應用、NFT和DeFi（去中心化金融）的經濟模型，玩家能在遊戲裡創造屬於自己的NFT作品，發行自己的虛擬貨幣與制定自己的DAO（去中心化組織）。

透過NFT創作工具「NFT製作大師－蓋亞」，可客製化並創造屬於自己的NFT智能合約，玩家可在元宇宙的世界裡獲得收益，有機會可連結到現實世界運用。

開發團隊接受中央社記者訪問表示，NFT可實現更多可能性的應用，比如票券的驗證，讓許多自媒體工作者得以透過NFT辨認出會員資格，只要持有專屬的NFT就可閱讀平台資訊；一般商家可利用NFT的盲盒形式抽取不同折價或購物卡與客戶互動，客戶只須在產品網頁點擊按鈕，就可獲得店家專屬的NFT。

「NFT製作大師－蓋亞」提供簡易的操作頁面，讓不會寫程式語言用戶也能輕易使用，並部署智能合約在區塊鏈上。

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