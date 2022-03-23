迎兒童節冒險去 紙風車劇團4/2圓滿戶外劇場演出

兒童節即將到來，台中市文化局今天表示，將邀請紙風車劇團於4月2日晚上在圓滿戶外劇場演出「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」，活動免費入場，盼一起打造親子同樂時光。

台中市政府文化局在新聞稿中指出，這是紙風車劇團繼2014年之後，睽違8年，讓最受歡迎的英勇騎士「唐吉軻德」和3頭巨龍，重回圓滿戶外劇場的大戲，當天將準備許多小驚喜跟現場觀眾同樂，歡迎大家一起走進劇場「天馬行空」。

迎接兒童節到來，文化局表示，2022台中兒童藝術節以「出發吧！冒險世界」為主題，將於4月至5月間邀請優質演藝團隊，於全市山、海、屯、城區的文化中心、校園及區公所場地接力帶來超過30場演出。

而首場則邀請到紙風車劇團在圓滿戶外劇場帶來經典節目「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」，文化局指出，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩時刻，透過老少咸宜表演活動，帶給市民滿滿的歡樂和正能量。

紙風車劇團表示，「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」改編自西班牙小說家塞萬提斯的作品，是紙風車劇團的經典劇目，描述唐吉軻德帶著忠心的隨從「桑丘」和心愛的座騎老瘦馬「難騎」挑戰風車巨人；無意間發現桑丘媽媽生前經常佩戴的夜明珠不見了，當下便決定發揮騎士精神，要為桑丘尋回夜明珠，彌補心中的缺憾。

冒險旅程中，唐吉訶德一行人來到夢幻的時間之河，卻驚動了守護時間的多頭龍「日晷」，與長相凶惡、動作粗魯的多頭龍發生激戰。紙風車劇團邀請大家一起走進圓滿戶外劇場，跟著唐吉軻德高喊「呼！哈！」勇敢出發冒險去，對抗惡龍，成為英勇的騎士。