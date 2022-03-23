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林務局斥千萬修繕台中日治古蹟招待所 最快6月發包動工
台中日式建築「營林所臺中出張所宿泊所」，歸屬於東勢林管，市府於2015年指定為市定古蹟，次年陸續完成調查研究、細部設計，市議員陳清龍指出，時任台中市長林佳龍允諾，將進行後續修復，但盧市府竟不認帳，將修復工作踢回給林管處，幸林管處日前編列預算，古蹟修復又露出曙光。
「營林所臺中出張所宿泊所」位於台中市豐原南陽路上，為2層日式建築古蹟，建築外觀、主體大多相當良好，是豐原地區唯一日式木造建築古蹟，2015年4月23日公告指定為市定古蹟，次年陸續完成調查研究、細部設計，時任台中市長林佳龍也允諾，將著手後續修復、再利用等工程。
台中市議員陳清龍指出，盧秀燕就任台中市長後，竟不認帳前朝，古蹟修復再利用工作牛步化到幾近停擺，甚至在議會質詢工作進度，時任文化局長的張大春稱「這林務局要管理、那是林務局的」，將古蹟修復再利用踢回給林務局，「營林所臺中出張所宿泊所，正式被台中市政府拋棄。」
東勢林管處16日表示，被列為古蹟的建物，分別是南陽路逸仙莊69號及70號，林務局已經編列2800餘萬元經費進行修復，目前正進行建築圖第2次修改，如一切順利，預計可在今年六月發包工程，將盡力以原物件修復為主，如需更換，也一定會以原貌呈現，整個修復工期預估約需3年，修復後2棟建築計畫做為展館使用。
台中市文資處表示，八仙山林場是日治時期臺灣三大官營林業之一，豐原是當時重要之木材集散地，為此今南陽路成立八仙山林品管理處，目前建築就是當初相關辦公廳舍及宿舍建築群；逸仙莊70號二層木造招待所，構造特別，69號雨淋板水平企口構造，建築構造及建築形式特殊，極具文化資產保存價值。
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