台中市民打疫苗有好康 盧秀燕：65歲以上加碼500現金

台中市長盧秀燕今宣布，為提升市民施打疫苗意願，3月28日開始到5月15日，設籍台中的65歲以上市民（含55歲以上原住民）打1到3劑，衛福部給500元禮券，台中市加碼再給500元現金。

另第5類對象打1~3劑，包括住宿型長照機構住民及其照護者、居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象、洗腎患者及矯正機關工作人員等，市府照樣加碼提供500元現金。設籍台中市75歲以上長者，無論施打第一、二、三劑新冠疫苗，都能享有到府施打服務。

加碼對象還有5萬人，盧秀燕指出，目前台中新冠疫情雖然稍微趨緩，不過還是不能大意，這幾天陸續有本土確診出現且CT值都不高，代表傳染力都很強，呼籲市民還是要確實做好防疫工作，尤其趕快完成新冠疫苗的接種。

最後提醒市民，央疫情指揮中心昨宣布，宴席間禁止逐桌敬茶敬酒，降低飛沫傳染的可能性，清明連假即將到來，希市民做好防疫。

截到3月22日上午8點為止，本市新冠疫苗第一劑全人口涵蓋率為87.21%，第二劑涵蓋率為81.67%，第三劑涵蓋率為47.48% ，希望市民儘速完成接種，保護自己保護身邊的人。