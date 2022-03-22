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影／最強國小午餐開箱 虱目魚加茄子盧秀燕讚不絕口
2021台灣學校午餐大賽以「吃一口永續」為主題，台中市忠信國小及大鵬國小分獲冠軍及季軍；大鵬國小更獲得「最有商品化價值獎」肯定，預計今年5月，大鵬菜單製作的便當就可上市。台中市長盧秀燕拍最強的國小午餐開箱，吃得津津有味。
忠信國小營養師張緁洳表示，團隊設計海芽芝麻飯、菇菇雞很芒、味噌鮮筍湯等料理。因疫情影響芒果銷售，團隊選芒果入菜，調製芒果醬汁，搭配菇菇雞，採台灣當季、在地的食材，搭配多變化的菜色，學生吃的健康還減少廚餘，有助農業品行銷。
大鵬國小營養師顏欣儀指出，他們選擇很特別的食材虱目魚，無刺魚柳，五味醬裡面還加入小朋友不愛的茄子，在烘蛋裡面加入高麗菜、蘿蔔，讓小學生可以吃到幾乎沒有廚餘。市長盧秀燕試吃過大鵬國小營養午餐，直呼好吃；大鵬國小的參賽菜單獲得「便利商店商品化獎」肯定，今年5、6月可在全家便利商店鮮食區販售。
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