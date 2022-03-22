台中西屯市政路有新進度 市府：第一段預計年底開工

台中市政府今在西屯區公所舉行市政會議，地方關切打通市政路進度，因土地徵收問題增加動工難度。建設局長陳大田表示，市政路設計已完成，目前送到公共工程委員會，預計下半年第一標先開工。

西屯市政路延伸工程歷經中市3任市長，千呼萬喚，第一期安和路到工業一路終於將在下半年先開工。市政路如打通到工業一路，渴望紓解台灣大道周邊交通瓶頸。

第二標安和路至環中路因土地徵收協議價購，地主不滿與第一標徵收補償差價過大，屢屢抗議。前市長林佳龍時估算49億元徵收，盧秀燕市府編33億元，建設局表示，土地徵收地價評議經過嚴謹程序，召開兩次公聽會，由不動產估價師估價後精算，經地政局價格預審，與地價評議委員會審議。

西屯區市議員黃馨慧、張廖乃綸、楊正中與多位里長都關切市政路延伸工程。

建設局長陳大田表示，市政路預備已到位，工程設計已完成，已送到公共工程委員會，為讓工程順利，採分段進行，一旦中央核備通過，預計下半年先進行第一標開工。

牛埔橋改建工程，改道影響交通。陳大田表示，經檢討改採全橋封閉改道措施，工期由720日縮減為540日，縮短180日曆天。工程預定進度近三成，穩定超前，以今年10月底前中清路主線可開放通車為目標，完工後將改善上游側港尾子溪通洪斷面不足及淹水情事。