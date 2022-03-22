台中軟埤仔溪枯水期下游無水慘況 江啟臣勘查改善工程

台中市豐原軟埤仔溪，計畫進行水環境改善工程，市府獲中央核定補助1.17億、自籌3300萬，經費共1.5億元，目前正細部設計中；但其中一段河道乾枯，加上汙水匯入，影響生態，立委江啟臣今邀集水利署、農田水利署等單位到場會勘。

台中市豐原區軟埤仔溪，市府計畫斥資1.5億元進行水環境改善工程，透過「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，由經濟部補助1.17億元，中市府自籌3300萬元，計畫正由市府進行細部設計，預計年中招標；立委江啟臣及市議員張瀞分、陳本添，今邀集經濟部水利署副署長曹華平、農田水利署副署長陳衍源及第三河川局、中區水資源局、台中市政府水利局等單位進行現場會勘。

軟埤坑溪源自石岡壩南幹線，溪渠貫穿豐原市區，途經葫蘆墩公園。前朝市府針對前期工程進行水域、陸域改善，五權路軟埤二號橋至三豐路豐里橋段，水域及其兩側護岸，皆保持原始狀態，不僅河道乾枯、雜草叢生、水流動線不佳、缺乏景觀美化，汙水整治未完善，也導致汙水持續匯入，恐影響水域生態。

會勘現場，有農民關注水量調節問題，表示近期水量不足，影響稻作；立委江啟臣表示，葫蘆墩公園是軟埤仔溪的重要流域，但上游卻面臨乾涸無水的狀態，簡直慘不忍睹，水利單位應拿出實際作為協助引水，在確保民生用水、灌溉用水、電力需求的前提下，讓軟埤仔溪能有環境生態用水。

水利署指出，軟埤仔溪源頭為大甲溪，在滿足常態用水需求後，若有多餘水量，同意放流至軟埤仔溪；農水署表示，目前由台中管理處，以分區輪灌方式輪灌，並已訂定公告通知農民施行中，無多餘水量支援軟埤仔溪環境生態用水常態使用。但上游石岡壩若有增供環境生態用水，可協助圳路引水至軟埤仔溪。

台中市議員張瀞分指出，軟埤坑溪是重要農業用水，請相關單位務必確保農民權益，尤其下游流經豐原三村里與潭子、大雅等鄰近地區，更應納入通盤規劃，若下游無水可用，後果無法設想；市議員陳本添表示，感謝江啟臣委員向經濟部爭取經費補助，未來將在議會持續監督市府水利局，確保工程順利進行。