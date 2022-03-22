春分前後「南路鷹」過境 東螺溪木棉花道賞花也賞鷹

時值彰化縣鳥南路鷹北返季節，不只八卦山脈看得到鷹蹤，東螺溪也有過境記錄，今天湖埔社區大學專案經理謝文猷帶學員觀察東螺溪自然生態，看見近300隻南路鷹飛向北方。這不是東螺溪春天第一次同時可以賞花與賞鷹。

東螺溪南岸的二林鎮木棉花盛開，花道長約1.4公里，北岸台灣欒樹隧道綠油油，各有風情。謝文猷帶湖埔社大自然生態課程的學員今天拜訪東螺溪的春天，觀察蝴蝶等昆蟲及蜜源食草植物，仰頭乍見南路鷹從高空飛過。

「東螺溪接連數年都有南路鷹過境。」謝文猷說，一般認為俗稱南路鷹的灰面鵟鷹集中過境或暫棲八卦山，其實灰面鵟鷹的北返飛行路線不只一條，流經二林鎮與溪湖鎮之間的東螺溪，位在彰化平原中心，他觀察掠過這裡的灰面鵟鷹可能鷹分兩路，部分飛越八卦山或在八卦山落鷹過夜，另一部分飛往沿海工業區防風林休息。