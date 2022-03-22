影／霧峰農會開起麵食館 築間餐飲集團開賣湯底包

台中市霧峰區農會利用香米二期作後種植的蕎麥，研發製作出蕎麥麵，並在由老舊診所打造成的「民生故事館」餐廳由開起了「黑翅鳶麵食館」，今舉辦啟用典禮，同時也推展友善農業。而築間餐飲集團今也推出常溫湯底包，讓老饕在家就可以依著湯底，自己加料或煮麵享用。

農會總幹事黃景建說，蕎麥花開的漂亮，具景觀作用，還可以作綠肥，因此區農會向農民推廣，利用二期香米農作後的30多公頃稻田栽種，並以黑翅鳶預防蟲害的友善耕作方式種植，也把故事館裡原有的餐廳改成造黑翅鳶麵食館配合行銷。

他說，麵食館由區農會推廣部家政班負責營運，結合霧峰農家傳統風味，並把小麥及蕎麥轉化成為美味的友善餐飲，也作為霧峰區農會推動永續農業的成果，分享給到訪的每位民眾。

區農會今特別請來大廚示範蕎麥麵的製作，同時慶祝農民節並舉辦模範農民表揚。黃景建說，今年是霧峰區農會創會100周年，農會的願景及責任是期望更多人起身關注農業和生態環境的關係，以友善有機農業的方法生產，並和腳下的土地共生共存，往「永續農業，生態霧峰」的目標前進。

築間餐飲集團看好後疫情市場，今首度推出常溫湯底包，並布局電商平台，讓民眾在家也能享用美味的湯底。築間集團說，湯底包有山藥奶香、海鮮干貝、胡椒豬骨、川味麻辣等4種。只要在該集團品牌店消費，無論外帶或內用，皆可以每包129元的優惠價購買，限量4萬包，售完為止。