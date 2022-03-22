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影／奇！南投這路口紅綠燈裝反長達16年 民眾：給小鳥看？
近期有民眾反映，南投縣草屯鎮玉屏路與大成街口有紅綠燈交通號誌裝反了，且正常閃燈，神奇的是，這號誌錯置16年，日前才被察覺有異；工務處表示，因過去無人指正，縣府不知該情形，後續將派員現勘評估，若無實際作用將拆除。
紅綠燈號誌是指引車流，維護交通安全的的重要設施，但南投近期有民眾發現，草屯國小周邊的玉屏路與大成街口有1支交通號誌桿看起來怪怪的，眾人這才發現紅綠燈竟然裝反了，而其對應方向只有圍牆，沒有道路，引發地方熱議。
不少人調侃，「紅綠燈給小鳥看的，綠燈才能飛越馬路」、「紅綠燈給樹看」、「叫大樹綠燈才可以以生長，紅燈要停止」等；但，也有居民專業指出，該號誌前方，以前是草屯國小的其中一個校門口，但後來校方封起來，改由平等街出入。
對此，草屯國小證實，該號誌前方早年是該校的玉屏路側門，為導引車流確保交安設紅綠燈，但該側門路徑因921地震隆起，形成4公尺高低差，校方考量師生出入安全，2006年封閉該側門，並築建圍牆，原本路徑鋪平後供學生運動使用。
只不過，學校封閉側門口後，該紅綠燈號誌卻未拆除，不僅佇立原地達16年，還正常運作持續閃燈，而看似裝反了的型態，疑因該號誌下方無斑馬線，且正對面是公園擋土牆，又隱身樹叢，罕有人正眼瞧它，沒人發現，公部門則也未察覺。
工務處副處長李坤煌說，因交通號誌、路燈等通常有損壞才會派員維修，這號誌可能沒壞過，且其做動不影響交通，也無損行人通行，因此都沒人反映，導致縣府到現在才發現，如今有民眾指正，後續將派員現勘評估，若無實際作用將拆除。
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