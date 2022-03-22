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因應物價上漲 中市弱勢學童安心午餐券增15元

中央社 / 台中22日電

因應物價上漲，台中市政府於假日提供弱勢學童的安心午餐券，從4月1日起，面額從50元提升到65元，市長盧秀燕今天表示，希望讓弱勢學生每天午餐能安心享用無虞。

台中市政府今天在西屯區公所召開行動市政會議，會中由教育局長楊振昇專案報告「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」，說明從106年起台中市率先響應中央政策，推動學童午餐優先選用國產可溯源食材，到110年則全面採用國產可溯源食材，以確保學生吃到優質的產品。

盧秀燕在聽取報告後表示，台中每年營養午餐相關補助預算超過10億元，中央規定孩子要吃得營養、衛生，因此訂定國產可溯源食材（三章一Q），她上任前台中市使用率51.48%，到110年度上升至94.1%，六都第1。

盧秀燕指出，台中市除了積極推動學校午餐使用國產可溯源食材，讓學生午餐吃得安心外，也針對全市2萬多名因家庭變故清寒、無法負擔午餐費用的孩子，不僅編列預算免費供應營養午餐，也在假日時提供安心午餐券。

因應物價上漲，盧秀燕說，安心午餐券面額將從現行的50元加碼至65元，配合超商優惠可兌換約74到75元的餐飲。

此外，衛生局長曾梓展也在會中針對食安稽查補充說，市府重視學童食安，去年至今年2月底止，第一階段針對130所午餐廚房及22家團膳工廠全面稽查抽驗，第二階段依風險分級，隨機抽驗台中市330所學校午餐，統計共抽驗午餐581件成品，其中查獲1件位於清水區的團膳業者微生物超標，開罰6萬元，經複查已合格，其餘抽驗均符合規定。

台中市 盧秀燕 營養午餐

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