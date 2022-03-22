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萬株蜀葵花爭艷 員林蜀葵花季開幕日賞好花抽好禮

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市今年仍在大埔里運動公園舉辦蜀葵花季。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市今年仍在大埔里運動公園舉辦蜀葵花季。記者簡慧珍／攝影

春天的彰化花季像接力賽，棒棒精彩，今天華麗登場的是員林市蜀葵花季，即日起到5月1日免費入園觀賞，本（3）月26日正式開幕日舉辦摸彩，捐出今年3、4任何一月的兩張統一發票即可兌換摸彩券，賞好花、抽好禮，員林市公所保證不虛此行。

員林市公所今天舉辦蜀葵花季開幕活動，舞蹈家游月說強忍摔傷疼痛，帶領舞蹈班小朋友到場表演，為花田增加藝文氣息。市長游振雄表示，員林市蜀葵花季邁入第八年，去年移到大埔里運動公園旁，花田所在地的大埔里長游庭訓支持、大埔社區理事長徐正雄協助，辦得有聲有色，今年大埔里長游庭訓又熱心奔走，募集不少摸彩品，提高員林蜀葵花季摸彩中獎率，活動一定更有吸引力。

游振雄說，員林市蜀葵花季前6年在南區公園，賞花人潮造成停車位一位難求，市公所去年把花季活動移到大埔里運動公園（西區公園）旁的花田，地理環境方面，花田面積廣達1公頃又停車位多，民眾可較盡興遊賞，此外，國道一號接台76快速道路，下匝道接員埔路直達大埔里運動公園，交通較便捷。

「三月春暖，彰化縣遍地開花。」縣長惠美說，除了員林市蜀葵花季，還有二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉的木棉花季，田尾鄉、社頭鄉的黃金風鈴木和二水鄉平地櫻花音樂季（花旗木），和八卦山上的鷹揚八卦，壯麗風景美不勝收，當蜀葵、木棉等春天花季過去，初夏5月油桐花季接著上場，彰化縣真的非常值得大手牽小手來走走。

蜀葵花最早被發現生長在中國四川而得名，花莖高可達兩公尺，別名一丈紅，花語是夢、堅強，象徵堅持理想必遂夢踏實。員林市蜀葵花季即日起開園到5月1日，每天上午7點到下午6點開園，預計4月11日休園整理，目前約三成開花，一周以後花況更好。

彰化縣員林市蜀葵花季即日起到5月1日開園。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市蜀葵花季即日起到5月1日開園。記者簡慧珍／攝影

員林 大埔 埔里

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