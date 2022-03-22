台中山海線學生交流 「山海友情 原來是客」今天登場

台中市議員王立任舉辦的「山海友情，原來是客」交流活動，今天登場，交流活動在促進台中山線、海線學生，交流彼此不同的族群、區域文化特色。

除2020年因疫情影響暫停一次，今年是第5次舉辦交流活動，是每年山、海線校際交流盛事，今年由台中山線的博愛（德芙蘭）、博屋瑪、桐林、東勢國小到台中海線的高美、建國、永寧、鹿峰國小、清泉國中進行為期2天1夜的參訪。

議員王立任表示，無論山線海線都有屬於自己的生活特色，光用書本教學很難讓學生們完全了解差別，兩邊都缺少直接面對面的交流機會，藉著「原來是客」交流活動，能讓孩子們體驗豐富的多元文化，培養更開闊的眼界。

今年第一次受邀的霧峰桐林國小，在921大地震後，歷經幾近廢校的命運，成功化解裁併校的危機，如今成為一所各界爭相參訪的特色小學。全校僅有6班的山中迷你小學，去年受到教育部肯定獲頒百大特色學校，更在全國教學卓越獎中獲得金質獎，學生們手工製作一張大卡片，今天感謝王立任議員讓他們有機會與海線的學生交流認識。