影／數大就是美！杉林溪2萬株牡丹正盛開 花季到4月

牡丹是花中之王，南投縣杉林溪森林園區歷經20年培育牡丹經驗，目前栽培2萬株、80個品種牡丹，碩大艷麗的牡丹花，素有「國色天香」美名，已陸續綻放，花期從3月下旬開始持續盛開至4月底，假日更是擠滿了賞花遊客，大家都爭相拿出手機留影，捕捉每年這個季節的美色。

杉林溪森林生態渡假園區指出，牡丹屬溫帶植物，原產地在中國洛陽，台灣位處亞熱帶，原本不適於牡丹的栽種培育，但杉林溪森林生態度假園區，地處海拔1600公尺山區，終年氣候涼爽，冬季冷冽霜降，正是蘊育牡丹最佳天然環境，杉林溪從1983年引進牡丹種苗，2012年10月首次成功由大陸洛陽引入總數量有8000株，目前共80個品種的牡丹，每年春暖花開時，是全台最大的牡丹花園。

園長江華章說，以往要觀賞牡丹花通常要到中國和日本，杉林溪每年從日本引進約20幾種牡丹花持續迄今，除多年前引進自洛陽的唇紅、綠幕隱玉、金閣、捲葉紅、似荷蓮、香玉、洛陽紅、虞姬豔裝等品種外，今年更從日本引進扶桑司、花遊、百花殿、滿天紅、島根白雁、黃冠、磯之波等20種，目前種植的牡丹花數量近2萬株，分9大色系、10大花型，花朵小者如手掌，碩大者如人臉。