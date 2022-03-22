台中「親英派」議員登記黨內初選 管碧玲、何欣純陪同

民進黨台中市議員初選登記第2天。擬參選人陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、翁美春、陳雅惠及謝家宜，在立委管碧玲、何欣純陪同下，一行人今天穿著繡有「小英」的水綠色外套到台中黨部登記，以「經驗傳承」、「新世代」等理念，高喊「重返執政、議會過半」口號，全力爭取黨提名，出征中市議員選戰。

民進黨各縣市皆辦理市議員提名初選，立法委員管碧玲、何欣純，市議員邱素貞、謝明源等人，以「市民作主、打拚幸福，監督市政」等標語，高喊「重返執政、議會過半」口號，今早陪同台中擬參選人，到市黨部辦理初選登記。

今天到場參與登記的民進黨擬參選人，包含尋求連任的吳敏濟、蕭隆澤、陳淑華，回鍋再戰的翁美春、張芬郁，及新人謝家宜、陳雅惠，一行人穿上「小英」水綠色外套，被外界解讀為「親英派」，力圖在「正國會」、「新潮流」人海戰術間出線，爭取代表黨，參戰爭取台中市議員席次。

立委管碧玲表示，辦理登記的有黨內老中青三代，帶著傳承經驗，建設大台中的理想，組成一個有力的團隊，呼籲選民幫忙「顧電話」，讓黨內初選能過關；立委何欣純提到，選登記的參選人，都曾有與自己並肩作戰的經驗，培養出戰鬥力，此次特別陪同登記，希望團結，盡全力達成議會過半，重返執政目標。

第一選區(大甲、大安、外埔區)吳敏濟提到，自己已擔任三屆議員，努力爭取地方建設及福利，爭取市公車上國道到市區，縮短城鄉差距，希望選民繼續支持「骨力吳敏濟，進步甲安埔」創造更好的未來。

第四選區(豐原、后里區)翁美春表示，未擔任議員的這3年多來，都沒有離開、一直都在，鄉親有需要，一通電話就找得到；第五選區(潭子、大雅、神岡)蕭隆澤指出，未來將持續推動、督促市政府儘速整合做好豐潭雅神的都市計畫；第六選區(西屯區)陳淑華則秉持「市民作主」，表示將站在市民這邊的制衡力量，為市民發聲。

第十一選區(東、南區)陳雅惠接棒邱素貞，以「愛．關懷」為主軸，主打關注婦幼、弱勢團體等相關議題；第八選區(北屯區)謝家宜則認為北屯為「最佳移居生活區」，望能獲得支持，力拼一席為北屯打拼；第十三選區(大里、霧峰區)張芬郁為這屆落選頭，今年再戰，希望能擴大「大里都市計畫」、「德芳路拓寬」等建設，完成大里霧峰的發展未來。