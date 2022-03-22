長照據點再添10處 一國中一日照政策彰化率先達標

今年2月，彰化縣65歲以上長者占總人口數17.5%，又創新高紀錄，縣政府積極布建公共衛生和日照系統，今天啟用整合這兩大功能的溪州鄉衛生所暨秀和苑溪州日照中心，加上申請獲核准且即將推動的10個日照據點計畫，彰化縣成為中央政策「一國中學區一日照」第一個達標的縣市。

彰化縣65歲以上人口數突破22萬人，總人口數占比17.5%，高於全國平均值16.91%，溪州鄉65歲以上人口占全鄉總人口數的21.1%，讓長輩能在地安養得到最好照顧刻不容緩，縣政府向中央爭取「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」溪州鄉衛生所A級據點新建工程，獲補助4500萬元、縣府自籌1147萬元，合計5647萬元，施工，今天啟用新建大樓。

縣長王惠美在開幕典禮致詞表示，縣府向中央爭取「前瞻基礎建設創新整合型服務據點計畫」經費共4億8694萬，北斗、員林、大城、芳苑、二林、竹塘長照衛福大樓興建中，彰化縣有41所國中，目前31學區已設立43家日間照顧中心，可服務計1349名長輩。

她說，縣政府配合中央「一國中學區一日照」政策，再爭取10學區10案，分別是彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各1案，今年獲得中央原則同意補助10案的「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」，如都設立完成，全縣41學區「一學區一日照中心」百分百達標。

「這是個魚幫水、水幫魚的多功能大樓。」溪州鄉長江淑芬說，遠親不如近鄰，衛生所結合日照、老者的複合式照料，歡迎鄉親多加利用。

溪州鄉衛生所新建大樓的5樓，由秀傳醫療體系專業團隊進駐設立秀和苑溪州日照中心，彰化秀傳醫院總裁黃明和強調，秀傳善盡社會責任，投資千萬元經營北斗日照中心，有經費還不夠，一定需要地方民眾熱心參與和投入，他建議衛生局長葉彥伯帶頭照顧溪州人，局長兼任溪州鄉衛生所主任，無給職就不違法。黃明和一語雙關式的幽默讓全場來賓大笑。

溪州鄉衛生所原址拆除重建，新大樓地上5層、地下1層， 1樓、2樓是衛生所健康照護空間，3樓不老健身房，可服務3名位長輩，5樓秀和苑日照中心，92坪空間規畫長輩生活區、交誼候車區、休憩區、園藝區，最特別的是「營養智慧運動健身館」，從飲食和運動指導長者延緩失智與失能；黃明和說，溪州鄉民一定要健康、快樂又長壽，活到120歲。