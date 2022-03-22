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長照據點再添10處 一國中一日照政策彰化率先達標

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪州鄉衛生所暨秀和苑溪州日照中心今天啟用，彰化縣逐步邁向全縣國中「一學區一日照」目標。記者簡慧珍／攝影
溪州鄉衛生所暨秀和苑溪州日照中心今天啟用，彰化縣逐步邁向全縣國中「一學區一日照」目標。記者簡慧珍／攝影

今年2月，彰化縣65歲以上長者占總人口數17.5%，又創新高紀錄，縣政府積極布建公共衛生和日照系統，今天啟用整合這兩大功能的溪州鄉衛生所暨秀和苑溪州日照中心，加上申請獲核准且即將推動的10個日照據點計畫，彰化縣成為中央政策「一國中學區一日照」第一個達標的縣市。

彰化縣65歲以上人口數突破22萬人，總人口數占比17.5%，高於全國平均值16.91%，溪州鄉65歲以上人口占全鄉總人口數的21.1%，讓長輩能在地安養得到最好照顧刻不容緩，縣政府向中央爭取「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」溪州鄉衛生所A級據點新建工程，獲補助4500萬元、縣府自籌1147萬元，合計5647萬元，施工，今天啟用新建大樓。

縣長王惠美在開幕典禮致詞表示，縣府向中央爭取「前瞻基礎建設創新整合型服務據點計畫」經費共4億8694萬，北斗、員林、大城、芳苑、二林、竹塘長照衛福大樓興建中，彰化縣有41所國中，目前31學區已設立43家日間照顧中心，可服務計1349名長輩。

她說，縣政府配合中央「一國中學區一日照」政策，再爭取10學區10案，分別是彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各1案，今年獲得中央原則同意補助10案的「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」，如都設立完成，全縣41學區「一學區一日照中心」百分百達標。

「這是個魚幫水、水幫魚的多功能大樓。」溪州鄉長江淑芬說，遠親不如近鄰，衛生所結合日照、老者的複合式照料，歡迎鄉親多加利用。

溪州鄉衛生所新建大樓的5樓，由秀傳醫療體系專業團隊進駐設立秀和苑溪州日照中心，彰化秀傳醫院總裁黃明和強調，秀傳善盡社會責任，投資千萬元經營北斗日照中心，有經費還不夠，一定需要地方民眾熱心參與和投入，他建議衛生局長葉彥伯帶頭照顧溪州人，局長兼任溪州鄉衛生所主任，無給職就不違法。黃明和一語雙關式的幽默讓全場來賓大笑。

溪州鄉衛生所原址拆除重建，新大樓地上5層、地下1層， 1樓、2樓是衛生所健康照護空間，3樓不老健身房，可服務3名位長輩，5樓秀和苑日照中心，92坪空間規畫長輩生活區、交誼候車區、休憩區、園藝區，最特別的是「營養智慧運動健身館」，從飲食和運動指導長者延緩失智與失能；黃明和說，溪州鄉民一定要健康、快樂又長壽，活到120歲。

秀和苑日照中心可服務30名長者，現有25人捷足先登。秀傳社區健康發展中心院長陳進堂表示，溪州秀和苑主打「田園樂活趣」，只要經過衛生局評估，符合失智失能等級就可以報名一起當同學，聯絡電話（04）8890557王玫分主任。

彰化縣溪州鄉每5名鄉民就有一名年滿65歲，溪州鄉衛生所暨秀和苑溪州日照中心今天啟用，中心學員很開心學插花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉每5名鄉民就有一名年滿65歲，溪州鄉衛生所暨秀和苑溪州日照中心今天啟用，中心學員很開心學插花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉衛生所就地改建衛生所暨秀和苑溪州日照中心的複合式大樓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉衛生所就地改建衛生所暨秀和苑溪州日照中心的複合式大樓。記者簡慧珍／攝影

衛生所 長照

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