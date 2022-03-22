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大甲媽下月遶境搶手的秩序帽已有仿冒品？鎮瀾宮蒐證中
今年大甲媽遶境下月8日晚上11點起駕，今年大甲媽遶境的秩序帽早已出現搶購熱，大甲鎮瀾宮臉書粉專今天公布，坊間已出現仿冒的秩序帽，請大家抵制仿冒品；台中市大甲警分局今天表示，目前未接到鎮瀾宮和相關單位報案。
今年遶境的秩序帽熱門到搶不到，顏清標昨晚在電視節目中說，今年採取捐300元香油錢送一頂帽子，後來廠商做不出來，如果沒再做就來不及給，很多朋友向他要秩序帽，他手上也沒有帽子可給。
大甲鎮瀾宮臉書粉專今天貼文，呼籲大家勇敢拒絕仿冒，並註明「已報案」，粉專說，檢警單位將在9天8夜遶境期間，針對戴仿冒品的秩序帽者約談，追查來源，也貼上正版帽和仿冒品的照片供區別。
鎮瀾宮人員表示，目前還沒有拿到仿冒品的秩序帽，因為接到信徒詢問，才知坊間有仿冒品，將等拿到仿冒品後報警追查來源，請大家提供相關線索供檢舉。
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