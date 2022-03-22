預防中風！南投啟動綠色通道計畫 估年篩2.1萬人

南投縣政府今獲贈14部「30秒即時心電圖量測儀器，同步啟動「心房顫動快速就醫（綠色通道）醫療資源整合計畫」，後續將該儀器配置全縣13鄉鎮市開辦免費篩檢，偕同我國心律協會及縣內5大醫院檢測治療，預計年篩檢量達2.1萬人。

衛生局指出，南投縣高齡化嚴重，65歲以上人口逾9.8萬人，占全縣人口19.6％，產生心血管、腦中風等疾病風險較高，發生時猝不及防，更因縣境多山遼闊，送醫路程遙遠易錯過黃金救援時間，若能及早發現將能降低家庭、社會醫療負擔。

根據研究，有心房顫動問題發生腦中風的機率是正常人的4至5倍，占腦中風病人總數的4分之1，是造成中風的主因之一，而心房顫動最常見且最重要的就是心律不整，為落實預防規劃「心房顫動快速就醫（綠色通道）醫療資源整合計畫」。

南投縣內扶輪社、商業總會、砂石、汽車貨運、不動產等商業同業公會及公司企業等11個善心單位獲悉縣府需求，共同捐贈14部、總價逾百萬元的「30秒即時心電圖量測儀」，縣府於今天辦理捐贈儀式，同步啟動快速就醫綠色通道計畫。

南投縣長林明溱說，該計畫除由各善心單位促成，也偕同心律協會及南投、佑民、埔榮、埔基、竹山秀傳等縣內醫院，透過該部儀器短短30秒就能測出心律不整問題，篩檢結果會上傳至雲端，交由心律協會專業醫師判讀，有問題就轉介就醫。