一人感染全家遭殃！ 中市府：嚴防諾羅病毒來襲靠這招

春季為病毒性腸胃炎好發的季節，依衛福部疾管署急診就醫監測資料顯示，今年3月13日到19日，全國腹瀉急診就醫計12萬9137人次，較前一周12萬7320人次，台中市腹瀉急診就醫計1萬258人次，就醫人次都較前一周有些微增加，檢測出病原多為諾羅病毒。台中市衛生局提醒民眾，目前是諾羅病毒流行期，手部衛生是預防關鍵，請市民勤洗手，預防諾羅病毒等病毒性腸胃炎。

衛生局長曾梓展說，病毒性腸胃炎，主要透過食入被病毒汙染的食物、水或與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫感染，常見於學校、軍隊、收容及安養等人口密集機構。

曾梓展指出，諾羅病毒流行期約自每年9月底至隔年5月間，主要症狀為嘔吐、腹瀉，同時伴隨頭痛、腹痛、噁心、發燒與肌肉痠痛等，通常持續24至48小時，目前無特效藥，民眾如出現症狀，應盡速就醫，落實生病不上班、不上課。

衛生局指出，諾羅病毒具高傳染力，甚至常出現「一人感染、全家遭殃」，因此如廁後、進食或準備食物前、照顧病人時，應落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，另外烹製食物應符合衛生、煮熟再吃，建議公筷母匙，避免共食。

衛生局說明，若家中有患者，其汙染的衣物、床單應立即更換，器物表面以0.1％濃度漂白水（20cc漂白水加1公升清水）擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前應戴手套與口罩，並用0.5％濃度漂白水（100cc漂白水加1公升清水）消毒清理，。

衛生局提醒，相關資訊，可至衛生局臉書官方粉絲專頁「台中市衛生局-健康小衛星」追蹤及詢問，或至衛生福利部疾病管制署全球資訊網查詢。