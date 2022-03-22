暖醫巡迴車凸歸梨山！企業展愛捐車造福偏遠

中山醫學大學附設醫院醫家庭醫學部主任顏啟華今天說，中山附醫承接台中市和平、梨山地區IDS(山地離島地區醫療給付效益提昇計畫)十多年，巡迴梨山、武陵、和平地區服務，已汰換三輛巡迴醫療車，聖玨公司得知後，捐贈一輛巡迴醫療車，加入守護偏鄉醫療行列，此外，提報和平、梨山遠距醫療計畫預計下個月上路。

中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲說，中山附醫承接IDS計畫，免去山地偏鄉居民就醫長途跋涉，提供更周全醫療照護，有6名物理治療師巡迴各里服務，每天有家醫科醫師提供24小時醫療服務，另有肝膽腸胃科、身心科、復健科、眼科、皮膚科等專科醫師輪流定期上山，另有長照A據點、居家醫療等服務。

顏啟華說，梨山地區在1999年的921地震後，中橫公路谷關至德基段坍方中斷，居民要到台中市區就醫需繞道多花5小時，中山附醫啟動IDS計畫，醫療團隊巡迴梨山、和平山區巡迴服務，服務內容包含了巡診、衛教、居家醫療、專科診療、長照等，贏得在地居民熱烈的掌聲與喝采，每年的民眾滿意度調查平均更高達95%。

中山附醫家醫科醫師魏宇祥說，日前一名60歲阿伯由居服員及兒子陪同到達觀活動中心就診時，抱怨去過多家醫院就醫、也吃了藥，但血壓遲遲降不下來，導致長期頭暈及疼痛。在他的診治和衛教下，阿伯按時服藥，一個月後血壓獲控制，不再頭暈及疼痛了。