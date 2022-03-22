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雞肉供應無虞卻上漲 陳吉仲：全力穩定價格

中央社 / 台中22日電

農委會日前表示，雞肉供應無虞，但有雞肉業者指出，雞肉不缺貨，只是價格上漲。農委會主委陳吉仲今天表示，反映的是成本上漲情形，會全力穩定飼料價格，讓農漁畜產品價格穩定。

自美國雞肉進口量減少，國內白肉雞價、量受關注。陳吉仲日前在立法院接受質詢時表示，國產雞肉量沒減少，仍有8萬公噸庫存，供應充足，價格也尚穩定。但有雞肉業者表示，雞肉不會缺貨，只是價格上漲。

陳吉仲今天到台中出席活動接受媒體聯訪時表示，雞肉供應量絕對充足，跟市場價格是兩件事情，請所有國人放心，未來不僅農漁畜產品，包括蔬菜水果與畜產品、水產品、乳製品，在未來半年供應無虞。

針對價格部分，陳吉仲說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響與俄羅斯入侵烏克蘭，導致玉米、小麥價格上漲，會全力穩定飼料價格，只要飼料價格穩定，農漁畜產品的價格，尤其畜產品就會更穩定。

至於雞肉價格部分，陳吉仲說明，反映的是成本上漲情形，目前雞肉產地維持每台斤新台幣32元，沒有上漲，希望所有農漁民在這時候，盡全力供應全台消費者的需求。

媒體提問，外傳蒜頭盛產，因為價格影響蒜商收購成本，要如何調控價格。陳吉仲說，其實上週有一些不實消息，嘗試影響正在採收的雲林蒜頭價格，農糧署都有啟動相關措施，也針對蒜頭的乾燥儲存、產銷調整的措施，都有請農糧署執行，絕對不會讓農民採收的蒜頭因為外界不實消息影響到價格。

陳吉仲說，現在不只是蒜頭，有一些外界針對屏東恆春半島正在採收的洋蔥也有類似這樣的資訊，農委會的責任是，在產地把價格維持在合理水準，目前都在監控範圍，而且農民應該都可以接受這樣的價格。

陳吉仲 農委會 農民

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