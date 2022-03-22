大甲庄美里水溝臭味飄多年 市議員施志昌爭取80萬加蓋

春節前上映的青春校園電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，改編自真人真事，由金獎編劇杜政哲執導，新生代人氣偶像周興哲、李沐領銜主演，劇中包含多項台灣特色飲食文化都源於台中。

2022-03-22 12:18