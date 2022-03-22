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大甲庄美里水溝臭味飄多年 市議員施志昌爭取80萬加蓋
台中市大甲庄美里興安路84巷內水溝，多年來常散發惡臭與蚊蟲孳生，居民希望改善，台中市議員施志昌接到陳情，去年多次與相關單位溝通與會勘，爭取到經費為水溝加蓋，今天邀集庄美里長魏李嫌與台中市政府養護工程處海線工程隊至現場了解施工狀況，海線工程隊表示，此次水溝加蓋的工程已動工，總經費80萬元，預計4月底完工。
施志昌表示，此段水利溝加蓋因長期上游污水排放及灌溉用水容易導致惡臭與蚊蟲孳生，居民長期忍受惡劣環境，期待可以改善，但里民多次陳情，都沒有解決方法。
魏李嫌指出，庄美里內目前只剩本段還沒加蓋，里民一直陳情，只要夏天水位降低，經曝曬後水利溝容易惡臭，影響生活品質，更常有蚊蟲老鼠等問題，因此向施志昌議員陳情。
施志昌表示，服務處去年接到陳情後，他立刻找相關單位了解現況與可能解決的方式，因工法及涉及鄰近民宅，也多次找施工單位與居民會勘溝通，終於解決問題並順利爭取經費。
海線工程隊表示，本次水溝加蓋工程，經費為80萬元，施作長度31.5公尺，寬2.7公尺，工程上周六開工，預計4月底就可以完工。
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