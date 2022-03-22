快訊

東航MU5735空難：737NG與中共民航第二慘案？

減脂也能不掉肌肉！減重醫師教你吃夠蛋白質 有效提升減肥速度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲庄美里水溝臭味飄多年 市議員施志昌爭取80萬加蓋

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲庄美里水溝飄惡臭數十年，市議員施志昌爭取80萬元加蓋，今天會勘。圖／市議員施志昌提供
台中市大甲庄美里水溝飄惡臭數十年，市議員施志昌爭取80萬元加蓋，今天會勘。圖／市議員施志昌提供

台中市大甲庄美里興安路84巷內水溝，多年來常散發惡臭與蚊蟲孳生，居民希望改善，台中市議員施志昌接到陳情，去年多次與相關單位溝通與會勘，爭取到經費為水溝加蓋，今天邀集庄美里長魏李嫌與台中市政府養護工程處海線工程隊至現場了解施工狀況，海線工程隊表示，此次水溝加蓋的工程已動工，總經費80萬元，預計4月底完工。

施志昌表示，此段水利溝加蓋因長期上游污水排放及灌溉用水容易導致惡臭與蚊蟲孳生，居民長期忍受惡劣環境，期待可以改善，但里民多次陳情，都沒有解決方法。

魏李嫌指出，庄美里內目前只剩本段還沒加蓋，里民一直陳情，只要夏天水位降低，經曝曬後水利溝容易惡臭，影響生活品質，更常有蚊蟲老鼠等問題，因此向施志昌議員陳情。

施志昌表示，服務處去年接到陳情後，他立刻找相關單位了解現況與可能解決的方式，因工法及涉及鄰近民宅，也多次找施工單位與居民會勘溝通，終於解決問題並順利爭取經費。

海線工程隊表示，本次水溝加蓋工程，經費為80萬元，施作長度31.5公尺，寬2.7公尺，工程上周六開工，預計4月底就可以完工。

台中市大甲庄美里水溝飄惡臭數十年，市議員施志昌爭取80萬元加蓋，今天會勘。圖／市議員施志昌提供
台中市大甲庄美里水溝飄惡臭數十年，市議員施志昌爭取80萬元加蓋，今天會勘。圖／市議員施志昌提供

台中市 污水 老鼠

延伸閱讀

影／綠台中市議員初選登記 「五力」睽違4年再度合體

台中空汙問題 蔡其昌：中火不是唯一原因

台中霧茫茫 環局長：說不缺電還火力全開還算人嗎？

影／西濱快速道路台中海線加設隔音牆 明年一月完工

相關新聞

讓2萬弱勢孩子吃飽 盧秀燕：安心餐券4月1日漲至65元

台中市針對各級學校午餐補助，每年超過10億元， 市長盧秀燕今宣布，因應物價調漲，4月1日起針對2萬多名弱勢學生假日免費供...

台中好好拍 《我吃了那男孩一整年的早餐》取景台中

春節前上映的青春校園電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，改編自真人真事，由金獎編劇杜政哲執導，新生代人氣偶像周興哲、李沐領銜主演，劇中包含多項台灣特色飲食文化都源於台中。

大甲庄美里水溝臭味飄多年 市議員施志昌爭取80萬加蓋

台中市大甲庄美里興安路84巷內水溝，多年來常散發惡臭與蚊蟲孳生，居民希望改善，台中市議員施志昌接到陳情，去年多次與相關單...

一人感染全家遭殃！ 中市府：嚴防諾羅病毒來襲靠這招

春季為病毒性腸胃炎好發的季節，依衛福部疾管署急診就醫監測資料顯示，今年3月13日到19日，全國腹瀉急診就醫計12萬913...

暖醫巡迴車凸歸梨山！企業展愛捐車造福偏遠

中山醫學大學附設醫院醫家庭醫學部主任顏啟華今天說，中山附醫承接台中市和平、梨山地區IDS(山地離島地區醫療給付效益提昇計...

投市果園變垃圾山 貨車駕駛送辦

南投市中華路旁1處果園遭傾倒大量廢棄物，果農氣得報警，警方成立專案小組，調閱監視器過濾可疑車輛，逮捕廖姓嫌犯，依違反廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。