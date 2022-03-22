讓2萬弱勢孩子吃飽 盧秀燕：安心餐券4月1日漲至65元

台中市針對各級學校午餐補助，每年超過10億元， 市長盧秀燕今宣布，因應物價調漲，4月1日起針對2萬多名弱勢學生假日免費供應午餐，安心券金額從原來的50元提高到65元，四大超商則會實際提供到70元市價的食物，讓孩子吃得飽且營養。

盧秀燕強調，台中市照顧弱勢家庭的孩子，假日採取全補助，這是六都唯一。全補助意即寒暑假、周休二日及假日等，只要不在學校都給予補助。

盧秀燕並在市政會議宣布，台中市也率六都之先，從4月1日加碼照顧弱勢家庭的孩子，安心餐券從50元提高到65元，一口氣提高三成。另超商也會讓孩子可以買到75元的食物。她說，自己也是媽媽，一定要讓孩子在成長吃得好吃得飽。台中市高中以下各級學校約有40萬名學生，弱勢領安心餐券的學生超過兩萬人。

台中市教育局長楊振昇專題報告時指出，台中市學校午餐三章一Q，從市長盧秀燕上任，學校通過率從51% 拉到91%，食在地、吃當季，食材新鮮有機。