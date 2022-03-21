百果山遊樂區整修今點交 遊具還不能玩得等等　

交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資近三千萬進行舊百果山遊樂區園區整修後，保留許多彰化人兒時記憶的長溜滑梯，參管處今天將園內設施及遊具等全數點交給市公所，不過長溜滑梯及遊具目前還在排檢驗認證時間，仍拉起封鎖線禁溜，籲民眾不要違規偷溜。

參山處整修舊百果山遊樂區園區後，保留75公尺長的溜滑梯，很多民眾在農曆春節前就在問遊具和溜滑梯，何時才能開放給小朋友玩。

員林市公所主秘賴冠宇說，雖今天參山處已把遊具全數點交給公所，未來將由市公所負責維管，目前園區內體健設施已可使用，其他兒童遊具如盪鞦韆、小溜滑梯等因受限於兒童遊戲場設施安全管理規範，目前已在排隊認證，需經第三方遊具認證單位檢驗合格後才能開放，預計４月到６月間可開放。

至於長溜滑梯因已興建超過30年，已不符現行法令規定，市公所將於接管後，邀集相關單位再就法令規範及使用安全規範等研議後先辦理改善，才可能開放。